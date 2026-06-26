Усик сенсационно отказался от всех чемпионских поясов
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Спорт
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Усик сенсационно отказался от всех чемпионских поясов

Усик
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех чемпионских поясов, которые удерживает, однако не завершает спортивную карьеру.

Главные тезисы

  • Украинский бокер Александр Усик отказался от чемпионских поясов.
  • Усик пообещал еще один супербой.

Усик отказался от своих чемпионских поясов

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними боксировали.

Боксер подчеркнул, что он покидает пояса, но не уходит из спорта, потому что у меня есть «last dance».

Усик подчеркнул, что с уважением относится ко всем боксерским организациям.

Это сознательное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди… Хочу поблагодарить и сказать, дальше — больше.

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