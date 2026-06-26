Усик сенсационно отказался от всех чемпионских поясов

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех чемпионских поясов, которые удерживает, однако не завершает спортивную карьеру.
Главные тезисы
- Украинский бокер Александр Усик отказался от чемпионских поясов.
- Усик пообещал еще один супербой.
Усик отказался от своих чемпионских поясов
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними боксировали.
Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду.— Oleksandr Usyk (@usykaa) June 26, 2026
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This is a well-considered decision that I am confident will open new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation lies ahead. pic.twitter.com/tPRRWMsmbh
Боксер подчеркнул, что он покидает пояса, но не уходит из спорта, потому что у меня есть «last dance».
Усик подчеркнул, что с уважением относится ко всем боксерским организациям.
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