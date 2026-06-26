Усик сенсационно отказался от всех чемпионских поясов

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех чемпионских поясов, которые удерживает, однако не завершает спортивную карьеру.

Усик отказался от своих чемпионских поясов

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними боксировали.

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду.



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This is a well-considered decision that I am confident will open new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation lies ahead. pic.twitter.com/tPRRWMsmbh — Oleksandr Usyk (@usykaa) June 26, 2026

Боксер подчеркнул, что он покидает пояса, но не уходит из спорта, потому что у меня есть «last dance».

Усик подчеркнул, что с уважением относится ко всем боксерским организациям.