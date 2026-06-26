Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів, які наразі утримує, однак не завершує спортивну кар’єру.

Усик відмовився від свої чемпіонських поясів

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сьогодні гарний день, щоб сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію. Зробити їх вільними, для того, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними боксували.

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду.



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This is a well-considered decision that I am confident will open new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation lies ahead. pic.twitter.com/tPRRWMsmbh — Oleksandr Usyk (@usykaa) June 26, 2026

Боксер наголосив, що він залишає пояси, але не йде зі спорту, тому що в мене є «last dance».

Усик підкреслив, що з повагою ставиться до усіх боксерських організацій.