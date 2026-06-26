Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
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Спорт
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Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів

Усик

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів, які наразі утримує, однак не завершує спортивну кар’єру.

Головні тези:

  • Український бокер Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів.
  • Усик пообіцяв ще один супербій.

Усик відмовився від свої чемпіонських поясів

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сьогодні гарний день, щоб сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію. Зробити їх вільними, для того, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними боксували.

Боксер наголосив, що він залишає пояси, але не йде зі спорту, тому що в мене є «last dance».

Усик підкреслив, що з повагою ставиться до усіх боксерських організацій.

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду.…Хочу подякувати і сказати, далі — більше.

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