Лавров запідозрив Трампа в грі на боці України
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Політика
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Лавров запідозрив Трампа в грі на боці України

Лавров
Джерело:  online.ua

Глава МЗС РФ Сергій Лавров почав вигадувати, що саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці був спланований, щоб дати Україні більше часу на власне озброєння.

Головні тези:

  • Лавров знову почав запевняти, що РФ готова до продовження мирних перемовин із Україною.
  • Також дипломат скаржиться, що США посилюють санкційний тиск на РФ.

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Я не хочу навіть підозрювати, що Аляска, як і європейські дії, була задумана, щоб виграти час для доозброєння київського режиму, не хочу навіть про це думати. Але насправді вийшло так, як вийшло.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Попри це, він почав стверджувати, що офіційна Москва налаштована "відновити (переговори з Україною, — ред.) у будь-який час з того моменту, на якому вони зупинилися".

Також Лавров звернув увагу на те, що з часу зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа минув майже рік.

За його словами, за цей час Штати встигли відмовитися претензії на роль об'єктивного посередника у врегулюванні російської війни проти України.

Що стосується Сполучених Штатів, то, наскільки можна оцінювати їхні дії, вони начебто відходять від претензії на роль об'єктивного посередника і дотримуються того самого курсу нарощування санкційного тиску на Росію, — додав Лавров.

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