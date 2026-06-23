Лавров запідозрив Трампа в грі на боці України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров почав вигадувати, що саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці був спланований, щоб дати Україні більше часу на власне озброєння.
Головні тези:
- Лавров знову почав запевняти, що РФ готова до продовження мирних перемовин із Україною.
- Також дипломат скаржиться, що США посилюють санкційний тиск на РФ.
Лавров вигадав нову нісенітницю про мирні переговори
Попри це, він почав стверджувати, що офіційна Москва налаштована "відновити (переговори з Україною, — ред.) у будь-який час з того моменту, на якому вони зупинилися".
Також Лавров звернув увагу на те, що з часу зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа минув майже рік.
За його словами, за цей час Штати встигли відмовитися претензії на роль об'єктивного посередника у врегулюванні російської війни проти України.
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