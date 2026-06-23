Глава МИД РФ Сергей Лавров начал придумывать, что саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске был спланирован, чтобы дать Украине больше времени на собственное вооружение.

Лавров придумал новую чушь о мирных переговорах

Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для вооружения киевского режима, не хочу даже об этом думать. Но на самом деле вышло так, как вышло. Сергей Лавров Глава МИД РФ

Несмотря на это, он начал утверждать, что официальная Москва настроена "возобновить (переговоры с Украиной — ред.) в любое время с того момента, на котором они остановились".

Также Лавров обратил внимание на то, что со времени встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел почти год.

По его словам, за это время Штаты успели отказаться от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российской войны против Украины.