Лавров заподозрил Трампа в игре на стороне Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал придумывать, что саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске был спланирован, чтобы дать Украине больше времени на собственное вооружение.
Главные тезисы
- Лавров снова начал уверять, что РФ готова к продолжению мирных переговоров с Украиной.
- Также дипломат жалуется, что США ужесточают санкционное давление на РФ.
Лавров придумал новую чушь о мирных переговорах
Несмотря на это, он начал утверждать, что официальная Москва настроена "возобновить (переговоры с Украиной — ред.) в любое время с того момента, на котором они остановились".
Также Лавров обратил внимание на то, что со времени встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел почти год.
По его словам, за это время Штаты успели отказаться от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российской войны против Украины.
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