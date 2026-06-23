Трамп призвал Зеленского действовать "смелее" по отношению к Путину

Как удалось узнать изданию The Kyiv Independent, украинские власти считают, что им удалось заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа и его администрации в кампании, направленной на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Украина и союзники смогли убедить Трампа

Как удалось узнать инсайдерам, команда украинского лидера Владимира Зеленского считает, что смогла заручиться поддержкой Дональда Трампа.

Более того, глава Белого дома даже начал подталкивать своего украинского коллегу к решительным действиям, чтобы в конце концов заставить Путина сесть за стол реальных переговоров.

Во время личного разговора президент США якобы призвал Владимира Зеленского действовать «смелее» по отношению к России.

Что важно понимать, американские чиновники не подтвердили прямо, что Трамп поддерживает удары по территории РФ, однако отметили, что он придерживается принципа «мир через силу».

Журналисты также получили данные о том, что президент Украины предложил Трампу организовать в США трехсторонний саммит с участием самого Трампа, Зеленского и Владимира Путина.