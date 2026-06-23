Москва ляжет в Крыму. Птицы СБС будут способствовать и в дальнейшем. Разноцветие целей, потребляйте черви. Ночь на 23 июня была в Крыму зажигательной. В оперативной глубине противника Птицы СБС шума навели, более 60 чувствительных вражеских целей отработано только мидлами (мидлстрайками — ред.).