СБС показали поражение российских ракетоносителей, ПВО и нефтебаз в Крыму

Ночью 23 июня Силы беспилотных систем совершили десятки успешных поражений российских военных целей во временно оккупированном Крыму. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди объявил весь список и показал видео работы своих бойцов.
Главные тезисы
- По убеждению Мадяра, крах режима Путина начнется в Крыму.
- Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы это произошло в скором времени.
Новые операции СБС в Крыму 23 июня — какие результаты
Российские цели, которые 23 июня поразили СБС:
глубинные разв-ударные беспилотники "Орион" — 3 единицы, носители управляемых авиабомб и малоразмерных крылатых ракет, нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС
нефтерезервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ, нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС
ЗРГК "Панцирь-С1", нп Багерово, АР Крым, 1 ОЦ СБС
пусковая установка С-300, нп Курортное, АР Крым, 1 ОЦ СБС
РЛС "Небо-У", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС
зенитная установка ЗУ-23-3, нп Курортное, АР Крым, 1 ОЦ СБС
электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, 427 ОБрСБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"
учебный полигон пилотов БпЛА 4 омсбр в оп (У) "Дзержинск", нп Дебальцево, Донецкая обл, 20 Обр ССС "К-2"
газораспределительная станция "Симферополь", нп Трудовое, 1 ОЦ СБС
цистерна с ГСМ, нп Горловка, Донецкая обл., 20 Обр СБС "К-2"
логистический транспорт врага, нп Приазовское, Запорожская обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
логистический транспорт врага, АР Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская обл, отряд "13" 414 ОБр.
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