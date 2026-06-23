СБС показали поражение российских ракетоносителей, ПВО и нефтебаз в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

СБС показали поражение российских ракетоносителей, ПВО и нефтебаз в Крыму

Силы беспилотных систем
Новые операции СБС в Крыму 23 июня — какие результаты
Read in English
Читати українською

Ночью 23 июня Силы беспилотных систем совершили десятки успешных поражений российских военных целей во временно оккупированном Крыму. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди объявил весь список и показал видео работы своих бойцов.

Главные тезисы

  • По убеждению Мадяра, крах режима Путина начнется в Крыму.
  • Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы это произошло в скором времени.

Новые операции СБС в Крыму 23 июня — какие результаты

Москва ляжет в Крыму. Птицы СБС будут способствовать и в дальнейшем. Разноцветие целей, потребляйте черви. Ночь на 23 июня была в Крыму зажигательной. В оперативной глубине противника Птицы СБС шума навели, более 60 чувствительных вражеских целей отработано только мидлами (мидлстрайками — ред.).

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Российские цели, которые 23 июня поразили СБС:

  • глубинные разв-ударные беспилотники "Орион" — 3 единицы, носители управляемых авиабомб и малоразмерных крылатых ракет, нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • нефтерезервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ, нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • ЗРГК "Панцирь-С1", нп Багерово, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • пусковая установка С-300, нп Курортное, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • РЛС "Небо-У", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • зенитная установка ЗУ-23-3, нп Курортное, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, 427 ОБрСБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"

  • учебный полигон пилотов БпЛА 4 омсбр в оп (У) "Дзержинск", нп Дебальцево, Донецкая обл, 20 Обр ССС "К-2"

  • газораспределительная станция "Симферополь", нп Трудовое, 1 ОЦ СБС

  • цистерна с ГСМ, нп Горловка, Донецкая обл., 20 Обр СБС "К-2"

  • логистический транспорт врага, нп Приазовское, Запорожская обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"

  • логистический транспорт врага, АР Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская обл, отряд "13" 414 ОБр.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин начал проигрывать войну Украине — объяснение экспертов
Путин проигрывает войну и не знает, как выйти из тупика
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина изменит свои подходы". Мельник озвучил жесткое предупреждение в СБ ООН
Мельник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Кривой Рог — погибли 3 горожан, 23 гражданских ранены
Армия РФ снова атакует Кривой Рог

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?