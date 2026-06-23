"Украина изменит свои подходы". Мельник озвучил жесткое предупреждение в СБ ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ясно дал понять, что официальный Киев настроен изменить свои подходы, если орган продолжит игнорировать российскую агрессию и военные преступления оккупантов. Его заявление прозвучало во время заседания Совбеза ООН.

Мельник не скрывает своего возмущения относительно политики СБ ООН

По словам украинского посла, за последние 15 месяцев официальный Киев много раз призывал Совет Безопасности принять резолюцию для полного и безусловного прекращения огня.

Однако, как оказалось, все эти усилия были тщетны.

На этом фоне Мельник в очередной раз напомнил, что Украина готова к непосредственным переговорам с Россией.

Ключевая цель осталась неизменной — достижение справедливого и стойкого мира в соответствии с Уставом ООН.

Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности следует подумать, насколько долго можно использовать подход "подождем и увидим" — если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы. Андрей Мельник Постоянный представитель Украины при ООН

Украинский дипломат обратил внимание на то, что даже противовоздушный щит, возведенный вокруг столицы РФ, больше не способен защищать военные цели врага.

Более того, даже кремлевские пропагандисты уже осознали и публично признают, что бумеранг войны, которую начал диктатор Путин, возвращается домой.