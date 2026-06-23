Новая "бавовна" в Крыму: поражена ТЭЦ в Керчи, бушует несколько пожаров
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Новая "бавовна" в Крыму: поражена ТЭЦ в Керчи, бушует несколько пожаров

"Бавовна" в Крыму 23 июня — все подробности
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Крыму ночью было очень громко. Украинские дроны атаковали военные цели российских захватчиков в разных уголках полуострова. Согласно последним данным, Силы обороны поразили ТЭЦ в Керчи. Значительная часть Крыма осталась без света.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ отчитывается об уничтожении якобы 141 украинского дрона.
  • БпЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

"Бавовна" в Крыму 23 июня — все подробности

Как сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", появились новые отметки о пожаре на территории нефтетерминала в Керчи, который попал под удар Сил обороны еще 21 июня и продолжает гореть.

По словам очевидцев, также вспыхнули пожары на въезде в Керчь и в районе поселка Багерово.

Что важно понимать, именно там находятся позиции С-300/С-400.

Также зафиксированы новые отметки о пожаре на территории нефтетерминала в порту "Кавказ" и пожаре на железнодорожной станции "Южная" в Керчи.

Согласно данным Телеграмм-канала Supernova+, еще одной целью для украинских воинов стал комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal.

Поздно ночью 22 июня стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

О возобновлении движения сообщили только через более 5,5 часов — в 5:10 утра 23 июня.

Также Силы обороны Украины смогли успешно попасть в ТЭЦ в Керчи — начался масштабный пожар. В результате значительная часть Крыма осталась без света.

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