Нова "бавовна" в Криму: уражено ТЕЦ у Керчі, вирує кілька пожеж
Категорія
Події
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Нова "бавовна" в Криму: уражено ТЕЦ у Керчі, вирує кілька пожеж

"Бавовна" в Криму 23 червня - усі подробиці
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Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Криму протягом минулої ночі було дуже гучно. Українські дрони атакували військові цілі російських загарбників у різних куточках півострова. Згідно з останніми даними, Сили оборони уразили ТЕЦ у Керчі. Значна частина Криму залишилась без світла.

Головні тези:

  • Міноборони РФ звітує про знищення нібито 141 українського дрону.
  • БпЛА збивали над територіями Бєлгородської, Брянської, Курської, Калузької, Смоленської, Тульської, Орловської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, анексованого Криму та над акваторіями Чорного та Азовського морів.

"Бавовна" в Криму 23 червня — усі подробиці

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", з'явилися нові відмітки про пожежу на території нафтотерміналу в Керчі, що потрапив під удар Сил оборони ще 21 червня і продовжує горіти.

За словами очевидців, також спалахнули пожежі на в'їзді до Керчі та в районі селища Багерове.

Що важливо розуміти, саме там знаходяться позиції С-300/С-400.

Також зафіксовані нові відмітки про пожежу на території нафтотерміналу в порту "Кавказ" та пожежу на залізничній станції "Південна" в Керчі.

Згідно з даними Телеграм-каналу Supernova+, ще однією ціллю для українськиї воїнів став комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.

Пізно вночі 22 червня стало відомо, що рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито.

Про відновлення руху повідомили лише через понад 5,5 годин — о 5:10 ранку 23 червня.

Також Сили оборони України змогли успішно влучити в ТЕЦ в Керчі — почалася масштабна пожежа. Внаслідок цього значна частина Криму залишилась без світла.

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