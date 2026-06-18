Британія надасть Україні 150 тис дронів, понад 350 ракет ППО та радарів

Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.
Головні тези:
- Україна отримає від Британії 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця року.
- Пакет військової допомоги на 725 млн фунтів стерлінгів фінансується за рахунок надзвичайного кредиту на прискорення надходжень (ERA).
Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги
Про це повідомили в британському уряді.
Британія оголосила про пакет допомоги на 725 млн фунтів стерлінгів (836 млн євро), фінансування якого здійснюється за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту на прискорення надходжень (ERA). Гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів.
Пакет передбачає поставку 150 тис дронів до кінця року, а також передачу понад 350 ракет до протиповітряної оборони та радарів, включаючи легкі багатоцільові ракети та наземні радіолокаційні системи.
Оголошений пакет заходів посилить протиповітряну оборону України, покращить захист від російських невибіркових ракетних ударів і атак безпілотників, а також підтримає внутрішнє оборонне виробництво України.
Британія непохитно дотримується відданості безпеці України, і прем'єр-міністр протягом останніх тижнів доручив роботу з посилення підтримки України в усіх вимірах, від військового обладнання до енергетичної підтримки та тиску на військову машину Путіна, щоб забезпечити збереження імпульсу України на полі бою до наступної зими.
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