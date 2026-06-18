Британія надасть Україні 150 тис дронів, понад 350 ракет ППО та радарів

Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.

Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги

Про це повідомили в британському уряді.

Британія оголосила про пакет допомоги на 725 млн фунтів стерлінгів (836 млн євро), фінансування якого здійснюється за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту на прискорення надходжень (ERA). Гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів.

Пакет передбачає поставку 150 тис дронів до кінця року, а також передачу понад 350 ракет до протиповітряної оборони та радарів, включаючи легкі багатоцільові ракети та наземні радіолокаційні системи.

Цей пакет безпілотників, ракет ППО та радарів допоможе захистити невинних українських громадян від шквалу безпілотників та ракет Путіна, — заявив міністр оборони Ден Джарвіс, який співголовує на засіданні формату "Рамштайн" у Брюсселі. Поширити

Оголошений пакет заходів посилить протиповітряну оборону України, покращить захист від російських невибіркових ракетних ударів і атак безпілотників, а також підтримає внутрішнє оборонне виробництво України.