Британия передаст Украине 150 тыс дронов, более 350 ракет ПВО и радаров

Британия 18 июня объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя поставки 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.

Украина получит от Британии новый пакет военной помощи

Об этом сообщили в британском правительстве.

Британия объявила о пакете помощи на 725 млн. фунтов стерлингов (836 млн. евро), финансирование которого осуществляется за счет предоставленного Украине чрезвычайного кредита на ускорение поступлений (ERA). Гарантией по этому кредиту являются средства, вырученные от замороженных российских активов.

Пакет предусматривает поставку 150 тыс дронов до конца года, а также передачу более 350 ракет в противовоздушную оборону и радары, включая легкие многоцелевые ракеты и наземные радиолокационные системы.

Этот пакет беспилотников, ракет ПВО и радаров поможет защитить невинных украинских граждан от шквала беспилотников и ракет Путина, — заявил министр обороны Дэн Джарвис, который сопредседательствует на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе. Поделиться

Объявленный пакет мер усилит противовоздушную оборону Украины, улучшит защиту от российских неизбирательных ракетных ударов и атак беспилотников, а также поддержит внутреннее оборонное производство Украины.