Британия передаст Украине 150 тыс дронов, более 350 ракет ПВО и радаров
Категория
Мир
Дата публикации

Британия передаст Украине 150 тыс дронов, более 350 ракет ПВО и радаров

Британия
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Британия 18 июня объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя поставки 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.

Главные тезисы

  • Британия предоставляет Украине пакет военной помощи на 725 млн. фунтов стерлингов, включающий 150 тыс дронов и более 350 ракет ПВО.
  • Этот пакет поможет укрепить противовоздушную оборону Украины и защитить граждан от российских атак.

Украина получит от Британии новый пакет военной помощи

Об этом сообщили в британском правительстве.

Британия объявила о пакете помощи на 725 млн. фунтов стерлингов (836 млн. евро), финансирование которого осуществляется за счет предоставленного Украине чрезвычайного кредита на ускорение поступлений (ERA). Гарантией по этому кредиту являются средства, вырученные от замороженных российских активов.

Пакет предусматривает поставку 150 тыс дронов до конца года, а также передачу более 350 ракет в противовоздушную оборону и радары, включая легкие многоцелевые ракеты и наземные радиолокационные системы.

Этот пакет беспилотников, ракет ПВО и радаров поможет защитить невинных украинских граждан от шквала беспилотников и ракет Путина, — заявил министр обороны Дэн Джарвис, который сопредседательствует на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе.

Объявленный пакет мер усилит противовоздушную оборону Украины, улучшит защиту от российских неизбирательных ракетных ударов и атак беспилотников, а также поддержит внутреннее оборонное производство Украины.

Британия неуклонно соблюдает приверженность безопасности Украины, и премьер-министр в течение последних недель поручил работу по усилению поддержки Украины во всех измерениях, от военного оборудования до энергетической поддержки и давления на военную машину Путина, чтобы обеспечить сохранение импульса Украины на поле боя до следующей зимы.

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