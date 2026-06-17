Британия оштрафовала компанию более чем на 1,3 млн долл за нарушение антироссийских санкций

Британия оштрафовала британское подразделение компании Sabre Corp. на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за нарушение антироссийских санкций.
Главные тезисы
- Британия наложила рекордный штраф на британское подразделение компании Sabre Corp. за нарушение антироссийских санкций.
- Штраф в размере более 1 миллиона фунтов является самым крупным в Великобритании с момента введения санкций в связи с событиями на Украине.
Британия наложила рекордный штраф за нарушение санкций против РФ
Это самый большой штраф когда-либо наложенный на британскую компанию с момента введения санкций против РФ из-за вторжения в Украину в 2022 году.
Британская дочерняя компания Sabre, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, семь месяцев предоставляла российскому авиаперевозчику Уральские авиалинии доступ к своей Глобальной системе распределения (GDS). Эта российская компания попала под санкции в 2022 году, говорится в заявлении Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI).
После того, как платежи на ее британский банковский счет были заблокированы из-за санкций, компания искала альтернативные способы получения платежей от российской авиакомпании. OFSI отметило, что Sabre попросила «Уральские авиалинии» выслать тестовый платеж на банковский счет за пределами Великобритании с намерением в будущем производить расчеты именно таким образом, и что такие действия являются уклонением от санкций.
Это действие «подчеркивает все более жесткое применение Великобританией режима санкций против России в поддержку Украины и дает отрасли четкий урок соблюдения требований», — отметили в OFSI.
В прошлом месяце британское правительство наложило санкции на криптовалютную компанию HTX, утверждая, что она была частью «инфраструктуры», которую Россия использовала для обхода санкций, и помогла перевести 1,5 млрд долларов в РФ. Великобритания ввела санкции против более 3000 человек, предприятий и судов в соответствии с режимом санкций против России.
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