Британия оштрафовала компанию более чем на 1,3 млн долл за нарушение антироссийских санкций

Британия наложила рекордный штраф за нарушение санкций против РФ

Это самый большой штраф когда-либо наложенный на британскую компанию с момента введения санкций против РФ из-за вторжения в Украину в 2022 году.

Британская дочерняя компания Sabre, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, семь месяцев предоставляла российскому авиаперевозчику Уральские авиалинии доступ к своей Глобальной системе распределения (GDS). Эта российская компания попала под санкции в 2022 году, говорится в заявлении Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI).

После того, как платежи на ее британский банковский счет были заблокированы из-за санкций, компания искала альтернативные способы получения платежей от российской авиакомпании. OFSI отметило, что Sabre попросила «Уральские авиалинии» выслать тестовый платеж на банковский счет за пределами Великобритании с намерением в будущем производить расчеты именно таким образом, и что такие действия являются уклонением от санкций.

Компания добровольно уведомила об этом случае и полностью сотрудничала с регуляторным органом. Мы серьезно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам. Поделиться

Это действие «подчеркивает все более жесткое применение Великобританией режима санкций против России в поддержку Украины и дает отрасли четкий урок соблюдения требований», — отметили в OFSI.