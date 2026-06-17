Британия оштрафовала компанию более чем на 1,3 млн долл за нарушение антироссийских санкций
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия оштрафовала компанию более чем на 1,3 млн долл за нарушение антироссийских санкций

Британия
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Источник:  Bloomberg

Британия оштрафовала британское подразделение компании Sabre Corp. на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за нарушение антироссийских санкций.

Главные тезисы

  • Британия наложила рекордный штраф на британское подразделение компании Sabre Corp. за нарушение антироссийских санкций.
  • Штраф в размере более 1 миллиона фунтов является самым крупным в Великобритании с момента введения санкций в связи с событиями на Украине.

Британия наложила рекордный штраф за нарушение санкций против РФ

Это самый большой штраф когда-либо наложенный на британскую компанию с момента введения санкций против РФ из-за вторжения в Украину в 2022 году.

Британская дочерняя компания Sabre, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, семь месяцев предоставляла российскому авиаперевозчику Уральские авиалинии доступ к своей Глобальной системе распределения (GDS). Эта российская компания попала под санкции в 2022 году, говорится в заявлении Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI).

После того, как платежи на ее британский банковский счет были заблокированы из-за санкций, компания искала альтернативные способы получения платежей от российской авиакомпании. OFSI отметило, что Sabre попросила «Уральские авиалинии» выслать тестовый платеж на банковский счет за пределами Великобритании с намерением в будущем производить расчеты именно таким образом, и что такие действия являются уклонением от санкций.

Компания добровольно уведомила об этом случае и полностью сотрудничала с регуляторным органом. Мы серьезно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам.

Это действие «подчеркивает все более жесткое применение Великобританией режима санкций против России в поддержку Украины и дает отрасли четкий урок соблюдения требований», — отметили в OFSI.

В прошлом месяце британское правительство наложило санкции на криптовалютную компанию HTX, утверждая, что она была частью «инфраструктуры», которую Россия использовала для обхода санкций, и помогла перевести 1,5 млрд долларов в РФ. Великобритания ввела санкции против более 3000 человек, предприятий и судов в соответствии с режимом санкций против России.

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