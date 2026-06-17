Британія оштрафувала компанію на понад 1,3 млн дол за порушення антиросійських санкцій

Британія оштрафувала британський підрозділ компанії Sabre Corp. на суму понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за порушення антиросійських санкцій.
Головні тези:
- Британська компанія Sabre Corp. була оштрафована на понад 1 мільйон фунтів стерлінгів за порушення антиросійських санкцій.
- Штраф є найбільшим у своєму роді у Великій Британії з моменту введення санкцій проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну в 2022 році.
Британія наклала рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Це найбільший штраф коли-небудь накладений на британську компанію з моменту введення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну у 2022 році.
Британська дочірня компанія Sabre, яка надає послуги з продажу квитків для авіакомпаній, сім місяців надавала російському авіаперевізнику «Уральські авіалінії» доступ до своєї Глобальної системи розподілу (GDS). Ця російська компанія потрапила під санкції у 2022 році, йдеться в заяві Управління з питань впровадження фінансових санкцій (OFSI).
Після того як платежі на її британський банківський рахунок були заблоковані через санкції, компанія шукала альтернативні способи отримання платежів від російської авіакомпанії. OFSI зазначило, що Sabre попросила «Уральські авіалінії» надіслати тестовий платіж на банківський рахунок за межами Великої Британії з наміром у майбутньому здійснювати розрахунки саме таким чином, і що такі дії є ухиленням від санкцій.
Ця дія «підкреслює дедалі жорсткіше застосування Великою Британією режиму санкцій проти Росії на підтримку України та дає галузі чіткий урок щодо дотримання вимог», — зазначили в OFSI.
Минулого місяця британський уряд наклав санкції на криптовалютну компанію HTX, стверджуючи, що вона була частиною «інфраструктури», яку Росія використовувала для обходу санкцій, і допомогла переказати 1,5 млрд доларів в РФ. Велика Британія запровадила санкції проти понад 3000 осіб, підприємств та суден відповідно до режиму санкцій проти Росії.
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