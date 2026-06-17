Британія оштрафувала компанію на понад 1,3 млн дол за порушення антиросійських санкцій

Британія наклала рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

Це найбільший штраф коли-небудь накладений на британську компанію з моменту введення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну у 2022 році.

Британська дочірня компанія Sabre, яка надає послуги з продажу квитків для авіакомпаній, сім місяців надавала російському авіаперевізнику «Уральські авіалінії» доступ до своєї Глобальної системи розподілу (GDS). Ця російська компанія потрапила під санкції у 2022 році, йдеться в заяві Управління з питань впровадження фінансових санкцій (OFSI).

Після того як платежі на її британський банківський рахунок були заблоковані через санкції, компанія шукала альтернативні способи отримання платежів від російської авіакомпанії. OFSI зазначило, що Sabre попросила «Уральські авіалінії» надіслати тестовий платіж на банківський рахунок за межами Великої Британії з наміром у майбутньому здійснювати розрахунки саме таким чином, і що такі дії є ухиленням від санкцій.

Компанія добровільно повідомила про цей випадок та повністю співпрацювала з регуляторним органом. Ми серйозно ставимося до своїх юридичних та етичних зобов’язань. Поширити

Ця дія «підкреслює дедалі жорсткіше застосування Великою Британією режиму санкцій проти Росії на підтримку України та дає галузі чіткий урок щодо дотримання вимог», — зазначили в OFSI.