Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 118 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 118 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
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Протягом ночі 22-23 червня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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