Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 118 целей

Ночью 22-23 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
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