Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 118 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 118 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
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Ночью 22-23 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 11 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 118 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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