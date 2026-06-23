"Україна змінить свої підходи". Мельник озвучив жорстке попередження в РБ ООН
Категорія
Україна
Дата публікації

"Україна змінить свої підходи". Мельник озвучив жорстке попередження в РБ ООН

Мельник
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник чітко дав зрозуміти, що офіційний Київ налаштований змінити свої підходи, якщо орган продовжить ігнорувати російську агресію та воєнні злочини окупантів. Його заява пролунала під час засідання Ради безпеки ООН.

Головні тези:

  • Андрій Мельник вказав на недоцільність використання стратегії “почекаємо і побачимо” стосовно російсько-української війни.
  • Він також нагадав владі Росії, що вона програє війну.

Мельник не приховував обурення щодо політики РБ ООН

За словами українського посла, протягом останніх 15 місяців офіційний Київ багато разів закликав Раду Безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню.

Однак, як виявилося, всі ці зусилля були марними.

На цьому тлі Мельник укотре нагадав, що Україна готова до безпосередніх переговорів з Росією.

Ключова мета залишилася незмінною — досягнення справедливого і міцного миру відповідно до Статуту ООН.

Однак наше терпіння не безмежне. Раді Безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід "почекаємо і побачимо" — якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи.

Андрій Мельник

Андрій Мельник

Постійний представник України при ООН

Український дипломат звернув увагу на те, що навіть протиповітряний щит, зведений довкола столиці РФ, більше не здатен захищати військові цілі ворога.

Ба більше, навіть кремлівські пропагандисти вже усвідомили та публічно визнають, що бумеранг війни, яку розпочав диктатор Путін, повертається додому.

Вам ніколи не вдасться утримати окуповані землі. Ніколи. Забирайтеся з України якнайшвидше, — звернувся Мельник до представника Росії в ООН.

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