"Україна змінить свої підходи". Мельник озвучив жорстке попередження в РБ ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник чітко дав зрозуміти, що офіційний Київ налаштований змінити свої підходи, якщо орган продовжить ігнорувати російську агресію та воєнні злочини окупантів. Його заява пролунала під час засідання Ради безпеки ООН.

Мельник не приховував обурення щодо політики РБ ООН

За словами українського посла, протягом останніх 15 місяців офіційний Київ багато разів закликав Раду Безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню.

Однак, як виявилося, всі ці зусилля були марними.

На цьому тлі Мельник укотре нагадав, що Україна готова до безпосередніх переговорів з Росією.

Ключова мета залишилася незмінною — досягнення справедливого і міцного миру відповідно до Статуту ООН.

Однак наше терпіння не безмежне. Раді Безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід "почекаємо і побачимо" — якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Андрій Мельник Постійний представник України при ООН

Український дипломат звернув увагу на те, що навіть протиповітряний щит, зведений довкола столиці РФ, більше не здатен захищати військові цілі ворога.

Ба більше, навіть кремлівські пропагандисти вже усвідомили та публічно визнають, що бумеранг війни, яку розпочав диктатор Путін, повертається додому.