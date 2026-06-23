СБС показали ураження російських ракетоносіїв, ППО та нафтобаз у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС показали ураження російських ракетоносіїв, ППО та нафтобаз у Криму

Сили безпілотних систем
Нові операції СБС у Криму 23 червня - які результати

Вночі 23 червня Сили безпілотних систем здійснили десятки успішних уражень російських військових цілей в тимчасово окупованому Криму. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді оголосив увесь список та показав відео роботи своїх бійців.

Головні тези:

  • На переконання Мадяра, крах режиму Путіна розпочнеться в Криму.
  • Сили оборони України роблять все можливе, щоб це сталося вже незабаром.

Нові операції СБС у Криму 23 червня — які результати

Москва ляже у Криму. Птахи СБС сприятимуть і надалі. Різнобарвʼя цілей, споживайте хробаки. Ніч проти 23 червня була у Криму запальною. В оперативній глибині противника Птахи СБС шуму навели, понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами (мідлстрайками — ред.).

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Уражені російські цілі 23 червня:

  • глибинні розв-ударні безпілотники "Оріон" — 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет, нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ, нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • ЗРГК "Панцирь-С1", нп Багерове, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • пускова установка С-300, нп Курортне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • РЛС "Небо-У", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • зенітна установка ЗУ-23-3, нп Курортне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, 427 ОБрСБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"

  • навчальний полігон пілотів БпЛА 4 омсбр в оп (У) "Дзержинськ", нп Дебальцеве, Донецька обл, 20 Обр СБС "К-2"

  • газорозподільча станція "Сімферополь", нп Трудове, 1 ОЦ СБС

  • цистерна з ПММ, нп Горлівка, Донецька обл., 20 Обр СБС "К-2"

  • логістичний транспорт ворога, нп Приазовське, Запорізька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"

  • логістичний транспорт ворога, АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська обл, загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 Обр СБС "К-2", 412 ОБр СБС "Nemesis", 1 ОЦ СБС

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