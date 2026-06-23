СБС показали ураження російських ракетоносіїв, ППО та нафтобаз у Криму

Вночі 23 червня Сили безпілотних систем здійснили десятки успішних уражень російських військових цілей в тимчасово окупованому Криму. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді оголосив увесь список та показав відео роботи своїх бійців.
Головні тези:
- На переконання Мадяра, крах режиму Путіна розпочнеться в Криму.
- Сили оборони України роблять все можливе, щоб це сталося вже незабаром.
Нові операції СБС у Криму 23 червня — які результати
Уражені російські цілі 23 червня:
глибинні розв-ударні безпілотники "Оріон" — 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет, нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ, нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
ЗРГК "Панцирь-С1", нп Багерове, АР Крим, 1 ОЦ СБС
пускова установка С-300, нп Курортне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
РЛС "Небо-У", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
зенітна установка ЗУ-23-3, нп Курортне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, 427 ОБрСБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"
навчальний полігон пілотів БпЛА 4 омсбр в оп (У) "Дзержинськ", нп Дебальцеве, Донецька обл, 20 Обр СБС "К-2"
газорозподільча станція "Сімферополь", нп Трудове, 1 ОЦ СБС
цистерна з ПММ, нп Горлівка, Донецька обл., 20 Обр СБС "К-2"
логістичний транспорт ворога, нп Приазовське, Запорізька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
логістичний транспорт ворога, АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська обл, загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 Обр СБС "К-2", 412 ОБр СБС "Nemesis", 1 ОЦ СБС
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-