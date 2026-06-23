Атака Росії на Кривий Ріг — загинули 3 містян, 23 цивільних поранені

Вдень 23 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад обірвав життя троьох мирних мешканців.

Армія РФ знову атакує Кривий Ріг

Близько 11:20 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа сповістив, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Під удар ворога знову потрапила промислова інфраструктура.

Інформація про постраждалих уточнюється, — наголосив Ганжа. Поширити

Вже об 11:35 він уточнив, що відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

Близько 12:50 стало відомо, що кількість жертв російського удару зросла до 3 осіб.

За словами Ганжі, двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані, 62-річна жінка — у вкрай важкому.