Атака Росії на Кривий Ріг — загинули 3 містян, 23 цивільних поранені

Вдень 23 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад обірвав життя троьох мирних мешканців.
Головні тези:
- Станом на 12:50 відомо вже про 23 потерпілих.
- Одна жінка у вкрай важкому стані, за її життя боряться лікарі.
Армія РФ знову атакує Кривий Ріг
Близько 11:20 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа сповістив, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.
Під удар ворога знову потрапила промислова інфраструктура.
Вже об 11:35 він уточнив, що відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.
Близько 12:50 стало відомо, що кількість жертв російського удару зросла до 3 осіб.
За словами Ганжі, двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані, 62-річна жінка — у вкрай важкому.
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