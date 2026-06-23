Атака Росії на Кривий Ріг — загинули 3 містян, 23 цивільних поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Кривий Ріг — загинули 3 містян, 23 цивільних поранені

Атака Росії на Кривий Ріг — загинули 3 містян
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Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вдень 23 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад обірвав життя троьох мирних мешканців.

Головні тези:

  • Станом на 12:50 відомо вже про 23 потерпілих.
  • Одна жінка у вкрай важкому стані, за її життя боряться лікарі.
     

Армія РФ знову атакує Кривий Ріг

Близько 11:20 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа сповістив, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Під удар ворога знову потрапила промислова інфраструктура.

Інформація про постраждалих уточнюється, — наголосив Ганжа.

Вже об 11:35 він уточнив, що відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

Близько 12:50 стало відомо, що кількість жертв російського удару зросла до 3 осіб.

За словами Ганжі, двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані, 62-річна жінка — у вкрай важкому.

Виникло кілька пожеж. Рятувальникам їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка, — додав глава Дніпропетровської ОВА.

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