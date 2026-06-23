8 людей загинули та ще 42 постраждали внаслідок атак РФ на різні регіони України
Категорія
Україна
Дата публікації

8 людей загинули та ще 42 постраждали внаслідок атак РФ на різні регіони України

Національна поліція України
Наслідки атак РФ на Україну 22-23 червня
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Російські загарбники продовжили тероризувати Донецьку, Херсонську, Харківську, Запорізьку, Сумську та Дніпропетровську області протягом 22-23 червня. Місцева влада регіонів повідомляє про 8 жертв ворожих ударів та ще 42 потерпілих цивільних.

Головні тези:

  • Троє людей загинули, ще 13 постраждали через ворожі атаки на Сумщині.
  • Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. 

Наслідки атак РФ на Україну 22-23 червня

У Сумській області внаслідок ударів російських БпЛА загинули 13-річний хлопець, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Національна поліція України повідомляє про ще 13 потерпілих у регіоні.

Минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних мешканців у Дружківці та Слов'янську Донецької області. Ще один цивільний дістав поранення.

Окрім того, армія РФ активно завдавала ударів по 40 населених пунктах Херсонщини.

Гучні вибухи гриміли у Херсоні, Антонівці, Білозерці, Чорнобаївці, Бериславв і Станіславі.

Місцева влада звітує про пошкодження 4 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, закладу культури, громадської будівлі, АЗС, стільникової вежі, а такоє автівок.

Внаслідок атак російських окупантів 22 червня були поранені 12 цивільних у Херсонській області.

Також повідомляється, що у лікарні помер 61-річний херсонець, якого російський дрон атакував 21 червня у Дніпровському районі міста.

Боротьба за його життя тривала кілька днів поспіль.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинув 40-річний чоловік у селі Грушівка Куп'янського району. Ще восьмеро людей постраждали. У Харкові поранення дістала 48-річна жінка, а в Богодухові — п'ятеро жінок віком від 32 до 57 років та двоє чоловіків.

У Запорізькій області 7 місцевих постраждали внаслідок атак по обласному центру та Запорізькому району.

На Дніпровщині під ударами були Нікопольський, Синельниківський, Кам'янський та Дніпровський райони. Там повідомляють про одного потерпілого.

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