8 людей загинули та ще 42 постраждали внаслідок атак РФ на різні регіони України

Російські загарбники продовжили тероризувати Донецьку, Херсонську, Харківську, Запорізьку, Сумську та Дніпропетровську області протягом 22-23 червня. Місцева влада регіонів повідомляє про 8 жертв ворожих ударів та ще 42 потерпілих цивільних.
Головні тези:
- Троє людей загинули, ще 13 постраждали через ворожі атаки на Сумщині.
- Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.
Наслідки атак РФ на Україну 22-23 червня
У Сумській області внаслідок ударів російських БпЛА загинули 13-річний хлопець, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Національна поліція України повідомляє про ще 13 потерпілих у регіоні.
Минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних мешканців у Дружківці та Слов'янську Донецької області. Ще один цивільний дістав поранення.
Окрім того, армія РФ активно завдавала ударів по 40 населених пунктах Херсонщини.
Гучні вибухи гриміли у Херсоні, Антонівці, Білозерці, Чорнобаївці, Бериславв і Станіславі.
Місцева влада звітує про пошкодження 4 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, закладу культури, громадської будівлі, АЗС, стільникової вежі, а такоє автівок.
Внаслідок атак російських окупантів 22 червня були поранені 12 цивільних у Херсонській області.
Також повідомляється, що у лікарні помер 61-річний херсонець, якого російський дрон атакував 21 червня у Дніпровському районі міста.
Боротьба за його життя тривала кілька днів поспіль.
У Запорізькій області 7 місцевих постраждали внаслідок атак по обласному центру та Запорізькому району.
На Дніпровщині під ударами були Нікопольський, Синельниківський, Кам'янський та Дніпровський райони. Там повідомляють про одного потерпілого.
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