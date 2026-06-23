8 человек погибли и еще 42 пострадали в результате атак РФ на разные регионы Украины

Российские захватчики продолжили терроризировать Донецкую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую, Сумскую и Днепропетровскую области 22-23 июня. Местные власти регионов сообщают о 8 жертвах вражеских ударов и еще 42 пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- Три человека погибли, еще 13 пострадали из-за вражеских атак на Сумщине.
- Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.
Последствия атак РФ на Украину 22-23 июня
В Сумской области в результате ударов российских БпЛА погибли 13-летний парень, 36-летний мужчина и 73-летняя женщина. Национальная полиция Украины сообщает о еще 13 пострадавших в регионе.
За прошедшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей в Дружковке и Славянске Донецкой области. Еще один гражданский получил ранение.
Кроме того, армия РФ активно наносила удары по 40 населенным пунктам Херсонщины.
Громкие взрывы гремели в Херсоне, Антоновке, Белозерке, Чернобаевке, Бериславе и Станиславе.
Местные власти отчитываются о повреждении 4 многоэтажек, 10 частных домов, заведении культуры, общественного здания, АЗС, сотовой башни, а такое автомобилей.
В результате атак российских оккупантов 22 июня были ранены 12 гражданских в Херсонской области.
Также сообщается, что в больнице скончался 61-летний херсонец, которого российский дрон атаковал 21 июня в Днепровском районе города.
Борьба за его жизнь продолжалась несколько дней.
В Запорожской области 7 местных пострадали в результате атак по областному центру и Запорожскому району.
В Днепровском районе под ударами были Никопольский, Синельниковский, Каменский и Днепровский районы. Там сообщают об одном потерпевшем.
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