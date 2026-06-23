Силы обороны нанесли удары по 11 районам сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны нанесли удары по 11 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 23 июня 2026 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, 22 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск точно атаковали сразу 11 районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1581 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 221 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 23 июня 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек;

  • боевых бронированных машин — 24 812 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 44 604 (+74) ед;

  • РСЗО — 1 887 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1719 (+7) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 368 015 (+1 851) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 110 827 (+626) ед;

  • специальной техники — 4 329 (+8) ед.

Вчера противник совершил 80 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 9591 дрон-камикадзе и произвел 2957 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

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