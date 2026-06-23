Силы обороны нанесли удары по 11 районам сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 22 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск точно атаковали сразу 11 районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1581 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 221 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 23 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек;
боевых бронированных машин — 24 812 (+7) ед;
артиллерийских систем — 44 604 (+74) ед;
РСЗО — 1 887 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1719 (+7) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 368 015 (+1 851) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 110 827 (+626) ед;
специальной техники — 4 329 (+8) ед.
Кроме того, применил 9591 дрон-камикадзе и произвел 2957 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.
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