Сили оборони завдали ударів по 11 районам зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони завдали ударів по 11 районам зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом 23 червня 2026 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 22 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ влучно атакували одразу 11 районів зосередження живої сили, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  •  Розпочалася 1581 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  •  Вчора на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом 23 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 394 530 (+1 390) осіб;

  • бойових броньованих машин — 24 812 (+7) од;

  • артилерійських систем — 44 604 (+74) од;

  • РСЗВ — 1 887 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 719 (+7) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 368 015 (+1 851) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 110 827 (+626) од;

  • спеціальної техніки — 4 329 (+8) од.

Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

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