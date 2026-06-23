Сили оборони завдали ударів по 11 районам зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 22 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ влучно атакували одразу 11 районів зосередження живої сили, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1581 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом 23 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 394 530 (+1 390) осіб;
бойових броньованих машин — 24 812 (+7) од;
артилерійських систем — 44 604 (+74) од;
РСЗВ — 1 887 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 719 (+7) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 368 015 (+1 851) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 110 827 (+626) од;
спеціальної техніки — 4 329 (+8) од.
Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.
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