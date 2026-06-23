Атака России на Кривой Рог — погибли 3 горожан, 23 гражданских ранены

Днем 23 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Согласно последним данным, это воздушное нападение оборвало жизнь трех мирных жителей.
Главные тезисы
- По состоянию на 12:50 известно уже о 23 пострадавших.
- Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борятся врачи.
Армия РФ снова атакует Кривой Рог
Около 11:20 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
Под удар врага снова попала промышленная инфраструктура.
Уже в 11:35 он уточнил, что известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.
Около 12:50 стало известно, что количество жертв российского удара возросло до 3 человек.
По словам Ганжи, двое мужчин 30 и 39 лет в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина — в крайне тяжелом.
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