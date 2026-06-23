Атака России на Кривой Рог — погибли 3 горожан, 23 гражданских ранены

Днем 23 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Согласно последним данным, это воздушное нападение оборвало жизнь трех мирных жителей.

Армия РФ снова атакует Кривой Рог

Около 11:20 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Под удар врага снова попала промышленная инфраструктура.

Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул Ганжа. Поделиться

Уже в 11:35 он уточнил, что известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Один человек погиб из-за вражеской атаки на Кривой Рог. Три человека пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Около 12:50 стало известно, что количество жертв российского удара возросло до 3 человек.

По словам Ганжи, двое мужчин 30 и 39 лет в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина — в крайне тяжелом.