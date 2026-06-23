Атака России на Кривой Рог — погибли 3 горожан, 23 гражданских ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Кривой Рог — погибли 3 горожан, 23 гражданских ранены

Армия РФ снова атакует Кривой Рог
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Источник:  Днепропетровская ОГА

Днем 23 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Согласно последним данным, это воздушное нападение оборвало жизнь трех мирных жителей.

Главные тезисы

  • По состоянию на 12:50 известно уже о 23 пострадавших.
  • Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борятся врачи.

Армия РФ снова атакует Кривой Рог

Около 11:20 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Под удар врага снова попала промышленная инфраструктура.

Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул Ганжа.

Уже в 11:35 он уточнил, что известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Один человек погиб из-за вражеской атаки на Кривой Рог. Три человека пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Около 12:50 стало известно, что количество жертв российского удара возросло до 3 человек.

По словам Ганжи, двое мужчин 30 и 39 лет в больнице в тяжелом состоянии, 62-летняя женщина — в крайне тяжелом.

Возникло несколько пожаров. Спасателям их потушили. Повреждены неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобиль, — добавил глава Днепропетровской ОВА.

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