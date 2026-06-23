Трамп закликав Зеленського діяти "сміливіше" щодо Путіна
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Трамп закликав Зеленського діяти "сміливіше" щодо Путіна

Україна та союзники змогли переконати Трампа
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Джерело:  The Kyiv Independent

Як вдалося дізнатися виданню The Kyiv Independent, українська влада вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа та його адміністрації у кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. 

Головні тези:

  • Раніше європейські лідери уже повідомляли, що Трамп змінив своє ставлення до України.
  • Він врешті зрозумів, що в неї є сили завершити війну на своїх умовах.

Україна та союзники змогли переконати Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам, команда українського лідера Володимира Зеленського вважає, що змогла заручитися підтримкою Дональда Трампа.

Ба більше, очільник Білого дому навіть почав підштовхувати свого українського колегу до рішучих дій, щоб врешті-решт змусити Путіна сісти за стіл реальних переговорів.

Під час приватної розмови президент США нібито закликав Володимира Зеленського діяти «сміливіше» щодо Росії.

Що важливо розуміти, американські чиновники не підтвердили прямо, що Трамп підтримує удари по території РФ, однак зазначили, що він дотримується принципу «мир через силу».

Журналісти також отримали дані про те, що президент України запропонував Трампу організувати у США тристоронній саміт за участю самого Трампа, Зеленського та Володимира Путіна.

Один із інсайдерів додав, що американському лідеру ця ідея сподобалася. Попри це, американські посадовці заявили, що така зустріч навряд чи відбудеться найближчим часом.

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