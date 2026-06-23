Мадяр назвав один із "стратегічних тузів у колоді карт України"

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що Центр спецоперацій “Альфа” СБУ є одним із головних козирів України у війні проти Росії.
Головні тези:
- Мадяр наголосив, що має досвід спільної боротьби з “Альфою”.
- Він також звернув увагу на те, як швидко спрогресувала СБУ за останні роки.
Мадяр вітає Центр спецоперацій “Альфа” СБУ зі святом
За словами Мадяра, він не збирається оголошувати весь список “стратегічного блекджеку” України.
Однак він чітко дав зрозуміти, що козирів уже дуже багато, проте основні залишаються незмінним — доброволець та народ.
Як зазначив Мадяр, протягом останнього часу дійсно відбувся фантастичний прорив у розвитку, змогутненні Служби безпеки України.
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