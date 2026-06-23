Мадяр назвав один із "стратегічних тузів у колоді карт України"
Категорія
Україна
Дата публікації

Мадяр назвав один із "стратегічних тузів у колоді карт України"

Сили безпілотних систем
Мадяр вітає Центр спецоперацій “Альфа” СБУ зі святом
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що Центр спецоперацій “Альфа” СБУ є одним із головних козирів України у війні проти Росії.

Головні тези:

  • Мадяр наголосив, що має досвід спільної боротьби з “Альфою”.
  • Він також звернув увагу на те, як швидко спрогресувала СБУ за останні роки.

Мадяр вітає Центр спецоперацій “Альфа” СБУ зі святом

“Друга армія світу” породила за час своїх гастролей Ненькою, окрім інших, один з стратегічних тузів у колоді карт України: безумовний номер 1 на планеті за боєздатністю, технологічністю та результативністю серед існуючих спецслужб світу. Зветься той пекельно-піковий ТУЗ Центром спецоперацій «Альфа» СБУ. І сьогодні їх, альфачів, День.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

За словами Мадяра, він не збирається оголошувати весь список “стратегічного блекджеку” України.

Однак він чітко дав зрозуміти, що козирів уже дуже багато, проте основні залишаються незмінним — доброволець та народ.

З далекого бахмутського 2022-го пліч-о-пліч з альфачами. Справжній бойовий безпілотний досвід Птахи Мадяра здобули саме у щоденних спільних з Альфою операціях. Очолював їх в той складний час Кусто, теперішній Голова Служби Безпеки України, — наголосив командувач СБС.

Як зазначив Мадяр, протягом останнього часу дійсно відбувся фантастичний прорив у розвитку, змогутненні Служби безпеки України.

Честь Вам, Козацтво потужне! Вічна памʼять полеглим Героям! ЦСО Альфа- потужній аргумент України на геополітичній мапі світу, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем уразили понад 100 тис окупантів РФ протягом року — "Мадяр"
Сили безпілотних систем
Мадяр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр показав атаки СБС на 4 ГКС у Криму та логістику РФ
Мадяр розкрив результати нових операцій СБС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр назвав головний "ключ" до краху Путіна — він "у нас під носом"
Сили безпілотних систем
Мадяр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?