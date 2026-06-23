Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що Центр спецоперацій “Альфа” СБУ є одним із головних козирів України у війні проти Росії.

Мадяр вітає Центр спецоперацій “Альфа” СБУ зі святом

“Друга армія світу” породила за час своїх гастролей Ненькою, окрім інших, один з стратегічних тузів у колоді карт України: безумовний номер 1 на планеті за боєздатністю, технологічністю та результативністю серед існуючих спецслужб світу. Зветься той пекельно-піковий ТУЗ Центром спецоперацій «Альфа» СБУ. І сьогодні їх, альфачів, День. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

За словами Мадяра, він не збирається оголошувати весь список “стратегічного блекджеку” України.

Однак він чітко дав зрозуміти, що козирів уже дуже багато, проте основні залишаються незмінним — доброволець та народ.

З далекого бахмутського 2022-го пліч-о-пліч з альфачами. Справжній бойовий безпілотний досвід Птахи Мадяра здобули саме у щоденних спільних з Альфою операціях. Очолював їх в той складний час Кусто, теперішній Голова Служби Безпеки України, — наголосив командувач СБС. Поширити

Як зазначив Мадяр, протягом останнього часу дійсно відбувся фантастичний прорив у розвитку, змогутненні Служби безпеки України.