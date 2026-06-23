Мадяр назвал один из "стратегических тузов в колоде карт Украины"

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди убежден в том, что Центр спецопераций "Альфа" СБУ является одним из главных козырей Украины в войне против России.
Главные тезисы
- Мадяр подчеркнул, что имеет опыт совместной борьбы с "Альфой".
- Он также обратил внимание на то, как быстро спрогрессировала СБУ за последние годы.
Мадяр поздравляет Центр спецопераций "Альфа" СБУ с праздником
По словам Мадяра, он не собирается объявлять весь список "стратегического блэкджека" Украины.
Однако он четко дал понять, что козырей сейчас очень много, однако основные остаются неизменным — доброволец и народ.
Как отметил Мадяр, в последнее время действительно произошел фантастический прорыв в развитии, способности Службы безопасности Украины.
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