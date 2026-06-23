Мадяр назвал один из "стратегических тузов в колоде карт Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр назвал один из "стратегических тузов в колоде карт Украины"

Силы беспилотных систем
Мадяр поздравляет Центр спецопераций "Альфа" СБУ с праздником
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Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди убежден в том, что Центр спецопераций "Альфа" СБУ является одним из главных козырей Украины в войне против России.

Главные тезисы

  • Мадяр подчеркнул, что имеет опыт совместной борьбы с "Альфой".
  • Он также обратил внимание на то, как быстро спрогрессировала СБУ за последние годы.

Мадяр поздравляет Центр спецопераций "Альфа" СБУ с праздником

"Вторая армия мира" породила за время своих гастролей Ненькой, помимо прочих, один из стратегических тузов в колоде карт Украины: безусловный номер 1 на планете по боеспособности, технологичности и результативности среди существующих спецслужб мира. Называется тот адски-пиковый ТУЗ Центром спецопераций «Альфа» СБУ. И сегодня их, альфачей, День.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

По словам Мадяра, он не собирается объявлять весь список "стратегического блэкджека" Украины.

Однако он четко дал понять, что козырей сейчас очень много, однако основные остаются неизменным — доброволец и народ.

С далекого бахмутского 2022-го бок о бок с альфачами. Настоящий боевой беспилотный опыт Птицы Мадяра получили именно в ежедневных совместных с Альфой операциях. Возглавлял их в то сложное время Кусто, нынешний Глава Службы Безопасности Украины, — подчеркнул командующий СБС.

Как отметил Мадяр, в последнее время действительно произошел фантастический прорыв в развитии, способности Службы безопасности Украины.

Честь Вам, Казачество мощное! Вечная память павшим Героям! ЦСО Альфа — мощный аргумент Украины на геополитической карте мира, — добавил он.

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