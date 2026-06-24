Гегсет заявив про успішне випробування США системи ППО "Золотий купол"

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські військові "успішно" випробували систему протиповітряної оборони "Золотий купол". Президент США Трамп обіцяв запустити її ще у травні 2025 року.
Головні тези:
- США успішно випробували систему протиповітряної оборони “Золотий купол”, яка автономно виявляє та знищує загрози, включаючи дрони та крилаті ракети.
- Запуск “Золотого куполу” запланований на травень 2025 року, з метою захисту від балістичних ракет та інших далекобійних загроз.
США успішно випробували “Золотий купол”
Про це Піт Гегсет повідомив у соцмережі X.
Гегсет заявив, що "система Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) автономно виявила, навелася та знищила низку загроз, зокрема дрони та крилаті ракети".
Я бачив, як наші елітні військові інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити загрози на льоту.
Він також заявив, що "Золотий купол" стане "остаточною системою захисту" для США.
У травні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що затвердив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів. Система має захищати Штати від балістичних ракет та інших далекобійних загроз, зокрема від потенційних ядерних ракет РФ, КНДР та Китаю.
Журнал ScienceNews зібрав коментарі вчених-фізиків про таку ідею Трампа.
Фредерік Лемб з Університету Іллінойсу стверджує, що ще не було успішного перехоплення бодай однієї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з ядерними боєголовками (були лише певні випробування, однак не в реальних умовах).
А коли МБР повертається по дузі в атмосферу Землі, до цілі — менше ніж 1 хвилина. Тож, за словами Лемба, у такому разі єдиний спосіб перехопити ракету — хіба що розмістити перехоплювачі дуже близько до точки удару.
Вікторія Самсон з Фонду безпечного світу у Вашингтоні зауважує, що, хоч технології і значно просунулися, закони фізики не змінилися, і вони створять перешкоду для таких перехоплень.
Водночас деякі експерти вважають, що задум "Куполу" можна втілити — так сказали директор проєкту протиракетної оборони Вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Том Карако й експерт з ядерного стримування та протиракетної оборони Роберт Пітерс.
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