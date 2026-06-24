Гегсет заявив про успішне випробування США системи ППО "Золотий купол"

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські військові "успішно" випробували систему протиповітряної оборони "Золотий купол". Президент США Трамп обіцяв запустити її ще у травні 2025 року.

США успішно випробували “Золотий купол”

Про це Піт Гегсет повідомив у соцмережі X.

Гегсет заявив, що "система Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) автономно виявила, навелася та знищила низку загроз, зокрема дрони та крилаті ракети".

Я бачив, як наші елітні військові інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити загрози на льоту.

Він також заявив, що "Золотий купол" стане "остаточною системою захисту" для США.

У травні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що затвердив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів. Система має захищати Штати від балістичних ракет та інших далекобійних загроз, зокрема від потенційних ядерних ракет РФ, КНДР та Китаю.

Журнал ScienceNews зібрав коментарі вчених-фізиків про таку ідею Трампа.

Фредерік Лемб з Університету Іллінойсу стверджує, що ще не було успішного перехоплення бодай однієї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з ядерними боєголовками (були лише певні випробування, однак не в реальних умовах).

Для цього потрібно вивести протиракетну оборону в космос. Але там складно перехопити ракету, бо в космосі різні об'єкти різної маси рухаються абсолютно однаково. Поширити

А коли МБР повертається по дузі в атмосферу Землі, до цілі — менше ніж 1 хвилина. Тож, за словами Лемба, у такому разі єдиний спосіб перехопити ракету — хіба що розмістити перехоплювачі дуже близько до точки удару.

Вікторія Самсон з Фонду безпечного світу у Вашингтоні зауважує, що, хоч технології і значно просунулися, закони фізики не змінилися, і вони створять перешкоду для таких перехоплень.