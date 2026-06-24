Гегсет заявил об успешном испытании США системы ПВО "Золотой купол"
Категория
Мир
Дата публикации

Гегсет заявил об успешном испытании США системы ПВО "Золотой купол"

Гегсет
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Источник:  Суспільне

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские военные "успешно" опробовали систему противовоздушной обороны "Золотой купол". Президент США Трамп обещал запустить его еще в мае 2025 года.

Главные тезисы

  • Система противовоздушной обороны “Золотой купол” была успешно испытана американскими военными
  • Проект “Золотой купол” планируется запустить на май 2025 года для защиты США от баллистических ракет и других угроз.

США успешно испытали "Золотой купол"

Об этом Пит Гегсет сообщил в соцсети X.

Гегсет заявил, что "система Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) автономно обнаружила, навелась и уничтожила ряд угроз, включая дрона и крылатые ракеты".

Я видел, как наши элитные военные интегрировались с технологиями нового поколения, чтобы остановить угрозы на лету.

Он также заявил, что "Золотой купол" станет "окончательной системой защиты" для США.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что утвердил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью 175 миллиардов долларов. Система должна защищать Штаты от баллистических ракет и других дальнобойных угроз, в частности, от потенциальных ядерных ракет РФ, КНДР и Китая.

Журнал ScienceNews собрал комментарии ученых-физиков о такой идее Трампа.

Фредерик Лэмб из Университета Иллинойса утверждает, что еще не было успешного перехвата хотя бы одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерными боеголовками (были лишь определенные испытания, но не в реальных условиях).

Для этого необходимо вывести противоракетную оборону в космос. Но там сложно перехватить ракету, потому что в космосе разные объекты разной массы двигаются совершенно одинаково.

А когда МБР возвращается по дуге в атмосферу Земли, к цели — менее 1 минуты. Так что, по словам Лемба, в таком случае единственный способ перехватить ракету — разве что разместить перехватчики очень близко к точке удара.

Виктория Самсон из Фонда безопасного мира в Вашингтоне замечает, что хотя технологии и значительно продвинулись, законы физики не изменились, и они создадут препятствие для таких перехватов.

В то же время, некоторые эксперты считают, что замысел "Купола" можно воплотить — так сказали директор проекта противоракетной обороны Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако и эксперт по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне Роберт Питерс.

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