Гегсет заявил об успешном испытании США системы ПВО "Золотой купол"

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские военные "успешно" опробовали систему противовоздушной обороны "Золотой купол". Президент США Трамп обещал запустить его еще в мае 2025 года.

США успешно испытали "Золотой купол"

Об этом Пит Гегсет сообщил в соцсети X.

Гегсет заявил, что "система Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) автономно обнаружила, навелась и уничтожила ряд угроз, включая дрона и крылатые ракеты".

Я видел, как наши элитные военные интегрировались с технологиями нового поколения, чтобы остановить угрозы на лету.

Он также заявил, что "Золотой купол" станет "окончательной системой защиты" для США.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что утвердил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью 175 миллиардов долларов. Система должна защищать Штаты от баллистических ракет и других дальнобойных угроз, в частности, от потенциальных ядерных ракет РФ, КНДР и Китая.

Журнал ScienceNews собрал комментарии ученых-физиков о такой идее Трампа.

Фредерик Лэмб из Университета Иллинойса утверждает, что еще не было успешного перехвата хотя бы одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерными боеголовками (были лишь определенные испытания, но не в реальных условиях).

Для этого необходимо вывести противоракетную оборону в космос. Но там сложно перехватить ракету, потому что в космосе разные объекты разной массы двигаются совершенно одинаково. Поделиться

А когда МБР возвращается по дуге в атмосферу Земли, к цели — менее 1 минуты. Так что, по словам Лемба, в таком случае единственный способ перехватить ракету — разве что разместить перехватчики очень близко к точке удара.

Виктория Самсон из Фонда безопасного мира в Вашингтоне замечает, что хотя технологии и значительно продвинулись, законы физики не изменились, и они создадут препятствие для таких перехватов.