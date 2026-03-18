Противоракетный щит Трампа "Золотой купол" будет стоить 185 млрд долл

Стоимость разработки перспективной системы противоракетной обороны США под названием Golden Dome ("Золотой купол") выросла до 185 млрд долл., что на 10 млрд долл. больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил руководитель программы генерал Космических сил США Майкл Гетлейн.

"Золотой купол" Трампа будет стоить 185 млрд долл

Golden Dome предполагает расширение наземных оборонительных сооружений, таких как ракеты-перехватчики, сенсоры и системы командования и управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия входящим угрозам с орбиты.

Сумма в 185 млрд долл. охватывает то, что Гетлейн назвал "объективной архитектурой" — системой полных возможностей, которая будет реализована в течение следующего десятилетия.

Он также определил космические перехватчики как рискованный элемент программы, ссылаясь на масштабируемость и доступность как главную проблему.

Руководитель программы отметил, что оружие направленной энергии и искусственный интеллект следующего поколения являются наиболее перспективными технологиями снижения стоимости перехвата.

"Золотой купол" — инициатива американского президента Дональда Трампа, стартовавшая в начале 2025 года. За несколько месяцев в рамках контрактов с агентством противоракетной обороны США к этой программе присоединилось более 250 компаний.

Ранее отмечалось, что общая оценка вероятной стоимости "Золотого купола" достигает более 175 млрд долл. — и это по оптимистичным прогнозам от президента Дональда Трампа. В то же время, бюджетное управление Конгресса оценило его в 542 млрд дол.

Таким образом, по мнению аналитиков, "Золотой купол" имеет все шансы стать одним из самых дорогих оборонительных проектов США, с которым разве что могут посоревноваться межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel, стоимость создания которых достигла более 160 млрд долл.