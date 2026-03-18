Протиракетний щит Трампа "Золотий купол" коштуватиме 185 млрд дол

Вартість розробки перспективної системи протиракетної оборони США під назвою Golden Dome ("Золотий купол") зросла до 185 млрд дол, що на 10 млрд дол більше, ніж планувалося раніше. Про це повідомив керівник програми генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн.

“Золотий купол” Трампа коштуватиме 185 млрд дол

Golden Dome передбачає розширення наземних оборонних споруд, таких як ракети-перехоплювачі, сенсори та системи командування і керування, а також додавання космічних елементів, призначених для виявлення, відстеження та потенційної протидії вхідним загрозам з орбіти.

Сума у 185 млрд дол охоплює те, що Гетлейн назвав "об'єктивною архітектурою" — системою повних можливостей, яка буде реалізована протягом наступного десятиліття.

Він також визначив космічні перехоплювачі як найризикованіший елемент програми, посилаючись на масштабованість та доступність як головну проблему.

Керівник програми зазначив, що зброя спрямованої енергії та штучний інтелект наступного покоління є найперспективнішими технологіями для зниження вартості перехоплення.

"Золотий купол" є ініціативою американського президента Дональда Трампа, яка стартувала на початку 2025 року. За декілька місяців в рамках контрактів з агенцією протиракетної оборони США до цієї програми приєдналося понад 250 компаній.

Раніше зазначалося, що загальна оцінка ймовірної вартості "Золотого куполу" сягає понад 175 млрд дол— і це за оптимістичними прогнозами від президента Дональда Трампа. Водночас бюджетне управління Конгресу оцінило його у 542 млрд дол.

Таким чином, як вважають аналітики, "Золотий купол" має всі шанси стати одним з найдорожчих оборонних проєктів США, з яким хіба що можуть позмагатися міжконтинентальні балістичні ракети LGM-35 Sentinel, вартість створення яких сягнула понад 160 млрд дол.