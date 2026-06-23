Ексглава МЗС Польщі заявив про поразку Навроцького у конфлікті з Зеленським
Категорія
Політика
Дата публікації

Ексглава МЗС Польщі заявив про поразку Навроцького у конфлікті з Зеленським

Чапутович наголосив, що Польща зазнала поразки у цьому конфлікті
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Джерело:  Polsat News

Як вважає колишній шеф польської дипломатії Яцек Чапутович, гучний конфлікт, який розгорівся між Польщею та Україною через рішення президента Кароля Навроцького став серйозним ударом по міжнародній репутації офіційної Варшави.

Головні тези:

  • За словами дипломата, Польща більше не сприймається як держава, яка "може інвестувати щось більше в Україну".
  • Однак не всі поляки наразі розуміють, що насправді сталося.

Чапутович наголосив, що Польща зазнала поразки у цьому конфлікті

Польський дипломат укотре висловив свою незгоду з політикою президента, особливо у відносинах з Україною.

На його переконання, Навроцький вдається до хибних кроків, які шкодять іміджу країни загалом.

Перш за все, це просто неефективно, бо, звісно, треба вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Натомість виявилося, що він вжив цих заходів, відібрав орден, і це скрізь коментують та критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву. Іншими словами, ми не виграли цей обмін ударами.

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович

Ексглава МЗС Польщі

Окрім того, він вирішив пояснити, чому багато поляків — як свідчать результати опитування — підтримали рішення Навроцького щодо Зеленського.

За словами Чапутовича, люди не завжди знають про всі обставини конфлікту, а також їхні наслідки для країни.

Тобто фактично вони не розуміють, що цей скандал ослабив позиції Варшави на світовій арені.

Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою. (...) Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які ухвалюватимуться щодо України. Наш статус, міжнародна позиція Польщі суттєво знизилися, і після цього вчинку вони знизяться ще більше, — попередив Чапутович.

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