Як вважає колишній шеф польської дипломатії Яцек Чапутович, гучний конфлікт, який розгорівся між Польщею та Україною через рішення президента Кароля Навроцького став серйозним ударом по міжнародній репутації офіційної Варшави.
Головні тези:
- За словами дипломата, Польща більше не сприймається як держава, яка "може інвестувати щось більше в Україну".
- Однак не всі поляки наразі розуміють, що насправді сталося.
Чапутович наголосив, що Польща зазнала поразки у цьому конфлікті
Польський дипломат укотре висловив свою незгоду з політикою президента, особливо у відносинах з Україною.
На його переконання, Навроцький вдається до хибних кроків, які шкодять іміджу країни загалом.
Окрім того, він вирішив пояснити, чому багато поляків — як свідчать результати опитування — підтримали рішення Навроцького щодо Зеленського.
За словами Чапутовича, люди не завжди знають про всі обставини конфлікту, а також їхні наслідки для країни.
Тобто фактично вони не розуміють, що цей скандал ослабив позиції Варшави на світовій арені.
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