Как считает бывший шеф польской дипломатии Яцек Чапутович, громкий конфликт, который разгорелся между Польшей и Украиной из-за решения президента Кароля Навроцкого, стал серьезным ударом по международной репутации официальной Варшавы.
Главные тезисы
- По словам дипломата, Польша больше не воспринимается как государство, которое "может инвестировать что-либо большее в Украину".
- Однако пока не все поляки понимают, что на самом деле произошло.
Чапутович подчеркнул, что Польша потерпела поражение в этом конфликте
Польский дипломат в очередной раз выразил свое несогласие с политикой президента, особенно в отношениях с Украиной.
По его убеждению, Навроцкий прибегает к неправильным шагам, которые вредят имиджу страны в целом.
Кроме того, он решил объяснить, почему многие поляки, как свидетельствуют результаты опроса, поддержали решение Навроцкого относительно Зеленского.
По словам Чапутовича, люди не всегда знают обо всех обстоятельствах конфликта, а также их последствиях для страны.
То есть, фактически они не понимают, что этот скандал ослабил позиции Варшавы на мировой арене.
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