Как считает бывший шеф польской дипломатии Яцек Чапутович, громкий конфликт, который разгорелся между Польшей и Украиной из-за решения президента Кароля Навроцкого, стал серьезным ударом по международной репутации официальной Варшавы.

Чапутович подчеркнул, что Польша потерпела поражение в этом конфликте

Польский дипломат в очередной раз выразил свое несогласие с политикой президента, особенно в отношениях с Украиной.

По его убеждению, Навроцкий прибегает к неправильным шагам, которые вредят имиджу страны в целом.

Прежде всего, это просто неэффективно, потому что, конечно, нужно требовать уважения нашей памяти о жертвах на Волыни. Оказалось, что он принял эти меры, отобрал орден, и это везде комментируют и критикуют. Но ничто не указывает на то, что Украина изменит это название. Другими словами, мы не выиграли этот обмен ударами. Яцек Чапутович Экс-глава МИД Польши

Кроме того, он решил объяснить, почему многие поляки, как свидетельствуют результаты опроса, поддержали решение Навроцкого относительно Зеленского.

По словам Чапутовича, люди не всегда знают обо всех обстоятельствах конфликта, а также их последствиях для страны.

То есть, фактически они не понимают, что этот скандал ослабил позиции Варшавы на мировой арене.