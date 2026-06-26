Спортивний літак врізався у найвищий хмарочос Пекіну — відео

У Китаї легкий спортивний літак врізався у найвищий хмарочос столиці, вежу Citic Tower, що спричинило евакуацію та розкидало уламки по центральному діловому району китайської столиці.

Авіатроща у Пекіні: літак врізався у хмарочос

Відео, опубліковані в соціальних мережах, показують, як літак врізався у верхні поверхи 528-метрової вежі, а уламки падали на навколишній тротуар та зелені насадження. Додаткові кадри показали евакуацію мешканців з будівлі.

Наразі незрозуміло, чи призвела аварія до жертв, і скільки людей було на борту літака. Поширити

Очевидець, який працює в сусідній будівлі, сказав, що чув гучний шум, але додав, що не бачив аварії. Поліція оточила дороги навколо місця інциденту та розігнала натовп, зберігаючи посилену поліцейську присутність навколо хмарочоса.

Кілька машин швидкої допомоги також були помічені біля будівлі.

За оприлюдненими в соцмережах світлинами уламків за номером на хвості літака — B-12PP, через записи у застосунку Flightradar24 видання ідентифікувало літак. Ним виявився двомісний одномоторний легкий спортивний літак Sunward SA60L Aurora, виготовлений китайською компанією Starair Aircraft Co.

В одному з дописів у соцмережах стверджувалося, що цей літак експлуатується місцевою компанією, яка пропонує навчання приватних пілотів та оглядові екскурсії з повітря. Поширити

При цьому підкреслюється, що дописи про аварію були оперативно видалені з китайських соціальних мереж.

Очевидиця розповіла South China Morning Post, що її терміново евакуювали з будівлі приблизно через 30 хвилин після інциденту.

Вежа Citic Tower служить штаб-квартирою Китайської міжнародної трастової та інвестиційної корпорації, одного з найбільших державних багатонаціональних конгломератів Китаю. Збудована наприкінці 2018 року, вона є найвищою будівлею Пекіна, перевершуючи Вежу III Всесвітнього торгового центру Китаю приблизно на 190 метрів.