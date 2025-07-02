Авіатроща біля Актау. З'явилися нові докази провини Росії — відео

Азербайджанське видання Minval Politika опублікувало запис, на якому чути наказ російського капітана відкрити вогонь по рейсу AZAL, внаслідок чого літак розбився 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау. Як відомо, тоді загинули 38 людей.

Нові докази провини Росії в авіатрощі біля Актау

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, розбився недалеко від Актау у Казахстані. Жертвами цієї аварії стали 38 людей.

За словами журналістів, вони отримали анонімного листа із матеріалами про збитий на підльоті до російського Грозного літак.

Йдеться нібито про пояснювальну записку капітана розрахунку протиповітряної оборони Дмитра Паладичука, який стверджує, що вогонь по літаку відкрили за наказом Міністерства оборони Росії.

О 08 годині 13 хвилині 30 секунді я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилині 33 секунді ракета зійшла зі спрямовувальної. О 08 годині 13 хвилині 47 секунді ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущена. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл, — йдеться в листі. Поширити

Фото: minval.az

Окрім того, азербайджанські журналісти отримало відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

Вони одразу оприлюднили фрагмент ймовірного аудіозапису, на якому чоловічий голос наводить координати, що збігаються з даними з пояснювальної, а потім говорить: "Вогонь! Вогонь кажу!".

Після цього лунає вибух, а коли там оголошують, що ціль була пропущена, той же чоловік каже: "Повторно! Ще раз!".