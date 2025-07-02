Авиакатастрофа возле Актау. Появились новые доказательства вины РФ — видео

Азербайджанское издание Minval Politika опубликовало запись, на которой слышен приказ российского капитана открыть огонь по рейсу AZAL, в результате чего самолет разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Новые доказательства вины России в авиакатастрофе возле Актау

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау в Казахстане. Жертвами этой аварии стали 38 человек.

По словам журналистов, они получили анонимное письмо с материалами о сбитом на подлете к российскому Грозному самолете.

Речь идет якобы об объяснительной записке капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, утверждающего, что огонь по самолету был открыт по приказу Министерства обороны России.

В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунды ЦВС БМ-72В6 издал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел, — сказано в письме. Поделиться

Фото: minval.az

Кроме того, азербайджанские журналисты получили видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

Они сразу обнародовали фрагмент вероятной аудиозаписи, на которой мужской голос приводит координаты, совпадающие с данными из объяснительной, а затем говорит: "Огонь! Огонь говорю!".

После этого раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: "Повторно! Еще раз!"