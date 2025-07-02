Авиакатастрофа возле Актау. Появились новые доказательства вины РФ — видео

Азербайджанское издание Minval Politika опубликовало запись, на которой слышен приказ российского капитана открыть огонь по рейсу AZAL, в результате чего самолет разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.
Главные тезисы
- Приказ об уничтожении пассажирского самолета якобы отдало Минобороны РФ.
- Новые данные указывают на серьезность ситуации и требуют еще более тщательного расследования трагедии.
Новые доказательства вины России в авиакатастрофе возле Актау
25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау в Казахстане. Жертвами этой аварии стали 38 человек.
По словам журналистов, они получили анонимное письмо с материалами о сбитом на подлете к российскому Грозному самолете.
Речь идет якобы об объяснительной записке капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, утверждающего, что огонь по самолету был открыт по приказу Министерства обороны России.
Кроме того, азербайджанские журналисты получили видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.
Они сразу обнародовали фрагмент вероятной аудиозаписи, на которой мужской голос приводит координаты, совпадающие с данными из объяснительной, а затем говорит: "Огонь! Огонь говорю!".
После этого раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: "Повторно! Еще раз!"
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