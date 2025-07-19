Авіатроща літака AZAL у Казахстані. Азербайджан позиватиметься до Росії у міжнародних судах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що 25 грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного.
Головні тези:
- Президент Азербайджану готує позов до міжнародного суду проти Росії через авіатрощу літака AZAL у Казахстані.
- Вимагається покарання винних за збиття літака та відшкодування шкоди родинам загиблих і авіакомпанії AZAL.
- Азербайджан спростовує версію про зіткнення з українським дроном, вважаючи її необґрунтованою.
Азербайджан позиватиметься до Росії через авіатрощу літака AZAL у Казахстані
Цю заяву він зробив під час зустрічі з учасниками Шушинського глобального медіафоруму, який відбувся в Азербайджані.
За словами Алієва, минуло вже сім місяців з моменту трагедії, проте російська сторона досі не надала жодної офіційної відповіді.
Він підкреслив, що відповідальні за збиття літака мають бути покарані, а родини загиблих отримати відшкодування. Крім того, має бути компенсована шкода авіакомпанії AZAL.
Алієв також спростував версію про зіткнення з українським дроном, назвавши її необґрунтованою.
Наші пілоти проявили мужність і професіоналізм. Літак здійснив аварійну посадку. Завдяки пілотам деякі пасажири вижили. Літак був уражений ззовні. Версія про зіткнення з українським дроном викликала сміх — це казка рівня дитсадка. Літак був підбитий, а потім — ще раз. Ми знаємо, що сталося. Повітряний простір Росії не був закритий. Його перекрили вже після удару. Все прозоро, як день. Наш генпрокурор регулярно надсилає листи керівнику Слідчого комітету РФ. Але відповідь лише одна: "Розслідування триває".
Крім того, за словами Алієва, Азербайджан офіційно повідомив Росію про намір звернутися до міжнародного суду.
Нагадаємо, що уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля — повітря".
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