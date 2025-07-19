Авіатроща літака AZAL у Казахстані. Азербайджан позиватиметься до Росії у міжнародних судах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що 25 грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного.

Азербайджан позиватиметься до Росії через авіатрощу літака AZAL у Казахстані

Цю заяву він зробив під час зустрічі з учасниками Шушинського глобального медіафоруму, який відбувся в Азербайджані.

За словами Алієва, минуло вже сім місяців з моменту трагедії, проте російська сторона досі не надала жодної офіційної відповіді.

На жаль, ми так і не отримали жодної відповіді від російської сторони щодо авіакатастрофи. Минуло вже сім місяців з моменту трагедії. Для нас усе зрозуміло. Ми знаємо, що сталося, і можемо це довести. Також ми впевнені, що російські посадовці також добре знають, що відбулося. Виникає питання: чому вони досі не зробили бодай те, що зробив би будь-який сусід? Ми маємо конкретні вимоги щодо авіакатастрофи. Ільхам Алієв Президент Азербайджана

Він підкреслив, що відповідальні за збиття літака мають бути покарані, а родини загиблих отримати відшкодування. Крім того, має бути компенсована шкода авіакомпанії AZAL.

Алієв також спростував версію про зіткнення з українським дроном, назвавши її необґрунтованою.

Наші пілоти проявили мужність і професіоналізм. Літак здійснив аварійну посадку. Завдяки пілотам деякі пасажири вижили. Літак був уражений ззовні. Версія про зіткнення з українським дроном викликала сміх — це казка рівня дитсадка. Літак був підбитий, а потім — ще раз. Ми знаємо, що сталося. Повітряний простір Росії не був закритий. Його перекрили вже після удару. Все прозоро, як день. Наш генпрокурор регулярно надсилає листи керівнику Слідчого комітету РФ. Але відповідь лише одна: "Розслідування триває".

Крім того, за словами Алієва, Азербайджан офіційно повідомив Росію про намір звернутися до міжнародного суду.

Ми зараз готуємо юридичний пакет, який буде передано до міжнародного суду. Російську сторону ми про це поінформували. Ми розуміємо, що цей процес може затягнутися. Щоб домогтися справедливості у справі з Малайзією, знадобилося 10 років. Ми також готові чекати 10 років. Але справедливість має бути відновлена. Азербайджан не відступить. Поширити

Нагадаємо, що уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.