Авиакатастрофа самолета AZAL в Казахстане. Азербайджан будет судиться с Россией в международных инстанциях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит иск в международный суд против России в связи с крушением самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), который 25 декабря 2024 года рейсом 8243 следовал из Баку в Грозный.

Азербайджан будет судиться с Россией из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане

Это заявление он сделал во время встречи с участниками состоявшегося в Азербайджане Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, прошло уже семь месяцев с момента трагедии, однако российская сторона до сих пор не предоставила никакого официального ответа.

К сожалению, мы так и не получили никакого ответа от российской стороны по авиакатастрофе. Прошло уже семь месяцев с момента трагедии. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. Также мы уверены, что российские чиновники тоже хорошо знают, что произошло. Возникает вопрос: почему они до сих пор не сделали хотя бы то, что сделал любой сосед? У нас есть конкретные требования к авиакатастрофе. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Он подчеркнул, что ответственные за сбыт самолета должны быть наказаны, а семьи погибших получить возмещение. Кроме того, должен быть компенсирован ущерб авиакомпании AZAL.

Алиев также опроверг версию о столкновении с украинским дроном, назвав ее необоснованной.

Наши пилоты проявили мужество и профессионализм. Самолет совершил аварийную посадку. Благодаря пилотам некоторые пассажиры выжили. Самолет был поражен извне. Версия о столкновении с украинским дроном вызвала смех — это сказка уровня детсада. Самолет был подбит, а потом еще раз. Мы знаем, что произошло. Воздушное пространство России не было закрыто. Его перекрыли уже после удара. Все прозрачно как день. Наш генпрокурор регулярно посылает письма руководителю Следственного комитета РФ. Но ответ только один: "Расследование продолжается".

Кроме того, по словам Алиева, Азербайджан официально уведомил Россию о намерении обратиться в международный суд.

Мы сейчас готовим юридический пакет, который будет передан в международный суд. Российскую сторону мы об этом проинформировали. Мы понимаем, что этот процесс может затянуться. Чтобы добиться справедливости по делу с Малайзией, понадобилось 10 лет. Мы готовы ждать 10 лет. Но справедливость должна быть восстановлена. Азербайджан не отступит. Поделиться

Напомним, что утром 25 декабря в казахстанском Актау, расположенном на восточном побережье Каспийского моря, разбился пассажирский самолет, который сначала направлялся из столицы Азербайджана Баку в город Грозный в Чечне (РФ), то есть двигался к западу от Каспия. В авиакатастрофе погибли 38 человек.