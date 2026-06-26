Спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина — видео

В Китае легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб столицы, башню Citic Tower, что привело к эвакуации и разбросало обломки по центральному деловому району китайской столицы.

Авиатроща в Пекине: самолет врезался в небоскреб

Видео, опубликованные в социальных сетях, показывают, как самолет врезался в верхние этажи 528-метровой башни, а обломки падали на окружающий тротуар и зеленые насаждения. Дополнительные кадры показали эвакуацию жильцов из здания.

Пока непонятно, привела ли авария к жертвам, и сколько людей было на борту самолета. Поделиться

Очевидец, работающий в соседнем здании, сказал, что слышал шум, но добавил, что не видел аварии. Полиция оцепила дороги вокруг места инцидента и разогнала толпу, сохраняя усиленное полицейское присутствие вокруг небоскреба.

Несколько машин скорой помощи также были замечены у здания.

По обнародованным в соцсетях фотографиям обломков по номеру на хвосте самолета — B-12PP, через записи в приложении Flightradar24 издание идентифицировало самолет. Им оказался двухместный легкомоторный одномоторный спортивный самолет Sunward SA60L Aurora, изготовленный китайской компанией Starair Aircraft Co.

В одном из сообщений в соцсетях утверждалось, что этот самолет эксплуатируется местной компанией, предлагающей обучение частным пилотам и обзорным экскурсиям с воздуха. Поделиться

При этом подчеркивается, что сообщения об аварии были оперативно удалены из китайских социальных сетей.

Очевидница рассказала South China Morning Post, что ее срочно эвакуировали из здания примерно через 30 минут после инцидента.

Башня Citic Tower служит штаб-квартирой Китайской международной трастовой и инвестиционной корпорации, одного из самых крупных государственных многонациональных конгломератов Китая. Построенная в конце 2018 года, она является самым высоким зданием Пекина, превосходя башню III Всемирного торгового центра Китая примерно на 190 метров.