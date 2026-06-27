Українська гімнастка Онофрійчук виборола "срібло" Кубка світового виклику у багатоборстві
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Українська гімнастка Онофрійчук виборола "срібло" Кубка світового виклику у багатоборстві

Онофрійчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла "срібло" Кубка світового виклику в Румунії у фіналі особистого багатоборства.

Головні тези:

  • Таїсія Онофрійчук виборола срібло на Кубку світового виклику у багатоборстві.
  • Українка показала високі результати в різних видах вправ, що принесло їй заслужену нагороду.

Онофрійчук стала срібною призеркою Кубка світового виклику

Фінал розпочався із вправ із обручем, у якому Онофрійчук показала найкращий результат з усіх предметів — третє місце (28.800 бала). Натомість у вправі з м'ячем та булавами українка показала четвертий результат та претендувала на медаль багатоборства.

Змагання завершилися вправою зі стрічкою, де Онофрійчук стала п'ятою, однак загального результату вистачило, щоб здобути "срібло" у багатоборстві — українка обійшла бронзову призерку узбекистанку Тахміну Ікромову на 0.550 бала. "Золото" здобула німкеня Дар'я Варфоломєєв, майже на п'ять балів обійшовши українку.

Результати Таїсії Онофрійчук в багатоборстві:

  • Обруч — 3 (28.800)

  • М'яч — 4 (27.800)

  • Булави — 4 (28.750)

  • Стрічка — 5 (26.650)

  • Багатоборство — "срібло" (112.000)

Кубок світового виклику. Особисте багатоборство (жінки)

  1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) — 116.950 бала

  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 112.000

  3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) — 111.450

Це вже шоста медаль Таїсії Онофрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу "золоту" нагороду українка здобула у 2024 році в Клуж-Напоці у вправі зі стрічкою напередодні Олімпіади. У 2025-му вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м'ячем і в багатоборстві.

Онофрійчук також проведе окремі фінали — виступить у вправі з усіма предметами у неділю, 28 червня.

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