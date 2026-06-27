Українська гімнастка Онофрійчук виборола "срібло" Кубка світового виклику у багатоборстві

Онофрійчук стала срібною призеркою Кубка світового виклику

Фінал розпочався із вправ із обручем, у якому Онофрійчук показала найкращий результат з усіх предметів — третє місце (28.800 бала). Натомість у вправі з м'ячем та булавами українка показала четвертий результат та претендувала на медаль багатоборства.

Змагання завершилися вправою зі стрічкою, де Онофрійчук стала п'ятою, однак загального результату вистачило, щоб здобути "срібло" у багатоборстві — українка обійшла бронзову призерку узбекистанку Тахміну Ікромову на 0.550 бала. "Золото" здобула німкеня Дар'я Варфоломєєв, майже на п'ять балів обійшовши українку.

Результати Таїсії Онофрійчук в багатоборстві:

Обруч — 3 (28.800)

М'яч — 4 (27.800)

Булави — 4 (28.750)

Стрічка — 5 (26.650)

Багатоборство — "срібло" (112.000)

Кубок світового виклику. Особисте багатоборство (жінки)

Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) — 116.950 бала Таїсія Онофрійчук (Україна) — 112.000 Тахміна Ікромова (Узбекистан) — 111.450

Це вже шоста медаль Таїсії Онофрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу "золоту" нагороду українка здобула у 2024 році в Клуж-Напоці у вправі зі стрічкою напередодні Олімпіади. У 2025-му вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м'ячем і в багатоборстві.