Українка Онофрійчук здобула "бронзу" ЧЄ-2026 з художньої гімнастики

30 травня у болгарській Варні відбувся фінал особистого багатоборства у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики. Таїсі Онофрійчук виборола бронзову медаль.

Онофрійчук стала бронзовою призеркою ЧЄ-2026 з художньої гімнастики

Україна у вирішальному раунді була представлена двома гімнастками — Таїсією Онофрійчук та Поліною Карікою, які напередодні пройшли кваліфікацію, посівши 13-те та 20-те місце відповідно.

Каріка не змогла подолати перший раунд фіналу багатоборства у вправах з м'ячем та обручем, посівши 20-те місце й не пробившись до наступного сегмента змагань.

Натомість Онофрійчук трималася серед лідерок і у фіналах вправ з булавами та стрічкою покращила свої позиції, сумарно набравши 117,150 бала. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруску та здобути бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство

Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150

Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150

Зазначимо, що це друга медаль континентальної першості в особистому багатоборстві у кар'єрі Таїсії та сьома нагорода в межах чемпіонату Європи.