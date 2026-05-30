Українка Онофрійчук здобула "бронзу" ЧЄ-2026 з художньої гімнастики
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українка Онофрійчук здобула "бронзу" ЧЄ-2026 з художньої гімнастики

Онофрійчук
Джерело:  Champion

30 травня у болгарській Варні відбувся фінал особистого багатоборства у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики. Таїсі Онофрійчук виборола бронзову медаль.

Головні тези:

  • Таїсія Онофрійчук з України виборола бронзу на ЧЄ-2026 з художньої гімнастики в Болгарії.
  • Гімнастка показала вражаючі результати у фінальних вправах та здобула другу медаль континентальної першості в особистому багатоборстві.

Онофрійчук стала бронзовою призеркою ЧЄ-2026 з художньої гімнастики

Україна у вирішальному раунді була представлена двома гімнастками — Таїсією Онофрійчук та Поліною Карікою, які напередодні пройшли кваліфікацію, посівши 13-те та 20-те місце відповідно.

Каріка не змогла подолати перший раунд фіналу багатоборства у вправах з м'ячем та обручем, посівши 20-те місце й не пробившись до наступного сегмента змагань.

Натомість Онофрійчук трималася серед лідерок і у фіналах вправ з булавами та стрічкою покращила свої позиції, сумарно набравши 117,150 бала. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруску та здобути бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство

  • Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150

  • Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750

  • Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150

Зазначимо, що це друга медаль континентальної першості в особистому багатоборстві у кар'єрі Таїсії та сьома нагорода в межах чемпіонату Європи.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Онофрійчук виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська гімнастка Онофрійчук виборола срібну медаль Кубка світового виклику
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль
Онофрійчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?