Українка Онофрійчук здобула "бронзу" ЧЄ-2026 з художньої гімнастики

30 травня у болгарській Варні відбувся фінал особистого багатоборства у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики. Таїсі Онофрійчук виборола бронзову медаль.
Головні тези:
- Таїсія Онофрійчук з України виборола бронзу на ЧЄ-2026 з художньої гімнастики в Болгарії.
- Гімнастка показала вражаючі результати у фінальних вправах та здобула другу медаль континентальної першості в особистому багатоборстві.
Україна у вирішальному раунді була представлена двома гімнастками — Таїсією Онофрійчук та Поліною Карікою, які напередодні пройшли кваліфікацію, посівши 13-те та 20-те місце відповідно.
Натомість Онофрійчук трималася серед лідерок і у фіналах вправ з булавами та стрічкою покращила свої позиції, сумарно набравши 117,150 бала. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруску та здобути бронзову нагороду.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство
Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150
Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750
Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150
Зазначимо, що це друга медаль континентальної першості в особистому багатоборстві у кар'єрі Таїсії та сьома нагорода в межах чемпіонату Європи.
