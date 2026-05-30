Украинка Онофрийчук выборола "бронзу" ЧЕ-2026 по художественной гимнастике
Источник:  Champion

30 мая в болгарской Варне состоялся финал личного многоборья в рамках чемпионата Европы-2026 по художественной гимнастике. Таиси Онофрийчук завоевала бронзовую медаль.

Главные тезисы

  • Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером ЧЕ-2026 по художественной гимнастике, проявив впечатляющие результаты в финальных упражнениях.
  • Украинская гимнастка опередила двух россиянок и белоруску, набрав суммарно 117,150 балла и завоевав вторую медаль континентального первенства в личном многоборье.

Украина в решающем раунде была представлена двумя гимнастками — Таисией Онофрийчук и Полиной Карикой, которые накануне прошли квалификацию, заняв 13-е и 20-е место соответственно.

Карика не смогла преодолеть первый раунд финала многоборья в упражнениях с мячом и обручем, заняв 20-е место и не пробившись в следующий сегмент соревнований.

В то же время Онофрийчук держалась среди лидеров и в финалах упражнений с булавами и лентой улучшила свои позиции, суммарно набрав 117,150 балла. Это позволило ей опередить двух россиянок и белоруску и завоевать бронзовую награду.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Многоборье

  • Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,150

  • Стиляна Николова (Болгария) — 118,750

  • Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,150

Это вторая медаль континентального первенства в личном многоборье в карьере Таисии и седьмая награда в рамках чемпионата Европы.

