Украинка Онофрийчук выборола "бронзу" ЧЕ-2026 по художественной гимнастике

30 мая в болгарской Варне состоялся финал личного многоборья в рамках чемпионата Европы-2026 по художественной гимнастике. Таиси Онофрийчук завоевала бронзовую медаль.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером ЧЕ-2026 по художественной гимнастике, проявив впечатляющие результаты в финальных упражнениях.
- Украинская гимнастка опередила двух россиянок и белоруску, набрав суммарно 117,150 балла и завоевав вторую медаль континентального первенства в личном многоборье.
Онофрийчук стала бронзовым призером ЧЕ-2026 по художественной гимнастике
Украина в решающем раунде была представлена двумя гимнастками — Таисией Онофрийчук и Полиной Карикой, которые накануне прошли квалификацию, заняв 13-е и 20-е место соответственно.
В то же время Онофрийчук держалась среди лидеров и в финалах упражнений с булавами и лентой улучшила свои позиции, суммарно набрав 117,150 балла. Это позволило ей опередить двух россиянок и белоруску и завоевать бронзовую награду.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Многоборье
Дарья Варфоломеев (Германия) — 120,150
Стиляна Николова (Болгария) — 118,750
Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,150
Это вторая медаль континентального первенства в личном многоборье в карьере Таисии и седьмая награда в рамках чемпионата Европы.
