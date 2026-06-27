Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала "серебро" Кубка мирового вызова в многоборье

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла "серебро" Кубка мирового вызова в Румынии в финале личного многоборья.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук выиграла серебро на Кубке мирового вызова в Румынии в финале личного многоборья.
- Украинская гимнастка продемонстрировала высокое качество выступлений в разных видах упражнений.
Онофрийчук стала серебряным призером Кубка мирового вызова
Финал начался с упражнений с обручем, в котором Онофрийчук показала лучший результат по всем предметам — третье место (28.800 балла). В упражнении с мячом и булавами украинка показала четвертый результат и претендовала на медаль многоборья.
Соревнования завершились упражнением с лентой, где Онофрийчук стала пятой, однако общего результата хватило, чтобы получить "серебро" в многоборье — украинка обошла бронзовый призер Узбекистана Тахмину Икромову на 0.550 балла. "Золото" получила немка Дарья Варфоломеев, почти на пять баллов обойдя украинку.
Результаты Таисии Онофрийчук в многоборье:
Обруч — 3 (28.800)
Мяч — 4 (27.800)
Булавы — 4 (28.750)
Лента — 5 (26.650)
Многоборье — "серебро" (112.000)
Кубок мирового вызова. Личное многоборье (женщины)
Дарья Варфоломеев (Германия) — 116.950 балла
Таисия Онофрийчук (Украина) — 112.000
Тахмина Икромова (Узбекистан) — 111.450
Это уже шестая медаль Таисии Онофрийчук на этапах Кубка мирового вызова. Первую "золотую" награду украинка получила в 2024 году в Клуж-Напоке в упражнении с лентой в преддверии Олимпиады. В 2025-м она защитила этот титул, а также выиграла соревнования с булавами и стала серебряным призером в упражнениях с мячом и в многоборье.
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