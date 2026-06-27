Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала "серебро" Кубка мирового вызова в многоборье

Онофрийчук стала серебряным призером Кубка мирового вызова

Финал начался с упражнений с обручем, в котором Онофрийчук показала лучший результат по всем предметам — третье место (28.800 балла). В упражнении с мячом и булавами украинка показала четвертый результат и претендовала на медаль многоборья.

Соревнования завершились упражнением с лентой, где Онофрийчук стала пятой, однако общего результата хватило, чтобы получить "серебро" в многоборье — украинка обошла бронзовый призер Узбекистана Тахмину Икромову на 0.550 балла. "Золото" получила немка Дарья Варфоломеев, почти на пять баллов обойдя украинку.

Результаты Таисии Онофрийчук в многоборье:

Обруч — 3 (28.800)

Мяч — 4 (27.800)

Булавы — 4 (28.750)

Лента — 5 (26.650)

Многоборье — "серебро" (112.000)

Кубок мирового вызова. Личное многоборье (женщины)

Дарья Варфоломеев (Германия) — 116.950 балла Таисия Онофрийчук (Украина) — 112.000 Тахмина Икромова (Узбекистан) — 111.450

Это уже шестая медаль Таисии Онофрийчук на этапах Кубка мирового вызова. Первую "золотую" награду украинка получила в 2024 году в Клуж-Напоке в упражнении с лентой в преддверии Олимпиады. В 2025-м она защитила этот титул, а также выиграла соревнования с булавами и стала серебряным призером в упражнениях с мячом и в многоборье.