Магучіх перемогла на етапі Континентального туру в Загребі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Континентального туру в Загребі (Хорватія).
Головні тези:
- Ярослава Магучіх виборола перемогу на етапі Континентального туру в Загребі, подолавши висоту 1,97 метра.
- У змаганні також брали участь українка Ірина Геращенко та спортсмени з Австралії та Сербії.
Магучіх здобула перемогу у Загребі
Магучіх із першої спроби подолала висоти 1,90 м та 1,95 м. Ці ж результати показали австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич.
Надалі Магучіх намагалась підкорити висоту 2,01 м, однак не змогла її взяти.
Зазначимо, що ще одна представниця України, Ірина Геращенко, завершила виступ на висоті 1,90 м.
Підсумкові результати:
Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м.
Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.95 м.
Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м.
З урахуванням зимових стартів у приміщенні, переможна серія Магучіх продовжилася до шести турнірів поспіль. Наприкінці травня вона перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах.
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