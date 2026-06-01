Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла свій перший старт у літньому сезоні — "золото" етапу Діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті. Юлія Левченко завершила етап на підступах до п'єдесталу — четверте місце.

На другому старті Діамантової ліги поспіль Україна в секторі стрибків у висоту була представлена двома атлетками: Левченко змагалася після "золота" в китайському Сямені; Магучіх натомість замінила Ірину Геращенко.

Левченко стартувала першою з українок. Обидві стартові планки Юлія перелетіла з першої спроби — 1.83 та 1.87 метра.

Обидві українки перестрибували вже 1.91 метра — Магучіх це вдалося з першої ж спроби, тоді як Левченко потребувала двох стрибків. Загалом планку перелетіли шість атлеток: боротьбу за подіум також продовжували Елеанор Паттерсон, Ламара Дістін, Черіті Гафнагель і Ангеліна Топич.

На 1.94 метра виступили завершила Левченко — вперше у сезоні не використала своїх три спроби на цій висоті, посівши підсумкове четверте місце на етапі.

Медалі етапу мали розіграти Магучіх, Елеанор Паттерсон та Ангеліна Топич. Проте сербка після 1.94 метра вирішила достроково завершити етап із "бронзою".

У боротьбі за "золото" Магучіх подолала 1.97 метра з другої спроби. Паттерсон цього сезону підкорювала цю висоту лише одного разу і не зуміла повторили свій топрезультат року — виграла "срібло" за спробами.

Вже в статусі володарки "золота" Магучіх спробувала покращити свій результат. Українка встановлювала планку 2.00 м і не використала дві спроби, а згодом перенесла на 2.02 м — цю висоту теж не підкорила.

Діамантова ліга-2026. Рабат. Стрибки у висоту (жінки)

Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94 м Ангеліна Топич (Сербія) — 1.94 м Юлія Левченко (Україна) — 1.91 м

У 2026 році Магучіх продовжила свою серію перемог до п'яти стартів поспіль. Чотири "золота" вона виграла впродовж зимового сезону, зокрема стала чемпіонкою світу й України в приміщенні.