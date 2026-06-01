Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих выиграла свой первый старт в летнем сезоне - "золото" этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Рабате. Юлия Левченко завершила этап на подступах к пьедесталу - четвертое место.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате, преодолевая высоту 1.97 метра и продолжила серию побед до пяти стартов подряд.
  • Украинская спортсменка является чемпионкой мира и Украины в помещении, с лучшим результатом в сезоне 2.03 метра.

На втором старте Бриллиантовой лиги подряд Украина в секторе прыжков в высоту была представлена двумя атлетками: Левченко соревновалась после "золота" в китайском Семене; Магучих вместо этого заменила Ирину Геращенко.

Левченко стартовала первой из украинок. Обе стартовые планки Юлия перелетела с первой попытки — 1.83 и 1.87 метра.

Обе украинки перепрыгивали уже 1.91 метра — Магучих это удалось с первой же попытки, тогда как Левченко нуждалась в двух прыжках. В общей сложности планку перелетели шесть атлеток: борьбу за подиум также продолжали Элеанор Паттерсон, Ламара Дистин, Черити Гафнагель и Ангелина Топич.

На 1.94 метра выступила Левченко — впервые в сезоне не использовала своих три попытки на этой высоте, заняв итоговое четвертое место на этапе.

Медали этапа должны были разыграть Магучих, Элеанор Паттерсон и Ангелина Топич. Однако сербка после 1,94 метра решила досрочно завершить этап с "бронзой".

В борьбе за "золото" Магучих преодолела 1.97 метра со второй попытки. Паттерсон в этом сезоне покоряла эту высоту только однажды и не сумела повторить свой топрезультат года — выиграла "серебро" по попыткам.

Уже в статусе обладательницы "золота" Магучих попыталась улучшить свой результат. Украинка устанавливала планку 2.00 м и не использовала две попытки, а затем перенесла на 2.02 м — эту высоту тоже не покорила.

Бриллиантовая лига-2026. Работ. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м

  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.94 м

  3. Ангелина Топич (Сербия) — 1.94 м

  4. Юлия Левченко (Украина) — 1.91 м

В 2026 году Магучих продолжила свою серию побед до пяти стартов подряд. Четыре "золота" она выиграла в течение зимнего сезона, в том числе стала чемпионкой мира и Украины в помещении.

Лучшим результатом Ярослава в сезоне остаются 2.03 метра, которые она установила уже на первом старте во Львове. Два метра прыгуна также преодолевала на зимнем старте в Карлсруэ и ЧМ-2026 в помещении — по 2.01 м.

