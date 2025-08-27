Магучих выборола серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги
Магучих выборола серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги

Магучих
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завершили выступления в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Цюрихе. Магучих в пятый раз подряд получила медаль в финале Бриллиантовой лиги.

  • Ярослава Магучих в пятый раз подряд завоевала медаль в финале Бриллиантовой лиги, показав стабильные результаты.
  • Юлия Левченко продемонстрировала высокий уровень подготовки, выходя в финал Бриллиантовой лиги в шестой раз в карьере.
  • На финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Цюрихе украинки впечатлили результатами, пробившись в призовое звено.

Магучих стала вицечемпионкой финала Бриллиантовой лиги

В финал Бриллиантовой лиги украинки пробились с третьего и шестого места рейтинга: Ярослава набрала 35 очков, а Левченко — 18.

Магучих в пятый раз подряд вышла в финал Бриллиантовой лиги: в 2021 году она получила "серебро", в 2022-2024 годах она трижды подряд выигрывала "золото" соревнований.

Левченко в шестой раз в карьере вышла в финал Бриллиантовой лиги. В активе прыжки три "серебра" — в 2017, 2018 и 2019 годах.

Также в финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту квалифицировались серебряный и бронзовый призер Парижа-2024 Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон победительница этапа в Лондоне Морган Лейк и немка Кристина Гонзель, ставшая одной из трех прыгунок, которая выиграла.

Соревнования начались с высоты в 1.80 метра, на которой стартовала только Левченко — преодолела ее с первой попытки. До высоты 1.91 м в секторе стартовали все спортсменки кроме Магучих, при этом все прыжки не допускали ошибок.

На высоте 1.94 м стартовала Ярослава Магучих, взятая с первой попытки. Первую отметку 1.94 м не преодолела Паттерсон. Элеанор стала единственной легкоатлеткой, которая ошиблась на высоте и завершила соревнование.

Высоту 1.97 м без ошибок прошли три прыгуна: Левченко, Магучих и Олислагерс. Лейк и Гонзель ошиблись по два раза, но спаслись и перешли на 2:00.

Олислагерс установила личный рекорд, прыгнув 2.04 м с первой попытки, а Ярослава перенесла высоту на 2.06 м. В конце концов ни одна из прыгунок не покорила эту планку, таким образом Магучих получила "серебро", а Олислагерс — "золото".

