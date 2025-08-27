Магучих выборола серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завершили выступления в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Цюрихе. Магучих в пятый раз подряд получила медаль в финале Бриллиантовой лиги.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих в пятый раз подряд завоевала медаль в финале Бриллиантовой лиги, показав стабильные результаты.
- Юлия Левченко продемонстрировала высокий уровень подготовки, выходя в финал Бриллиантовой лиги в шестой раз в карьере.
- На финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Цюрихе украинки впечатлили результатами, пробившись в призовое звено.
Магучих стала вицечемпионкой финала Бриллиантовой лиги
В финал Бриллиантовой лиги украинки пробились с третьего и шестого места рейтинга: Ярослава набрала 35 очков, а Левченко — 18.
Магучих в пятый раз подряд вышла в финал Бриллиантовой лиги: в 2021 году она получила "серебро", в 2022-2024 годах она трижды подряд выигрывала "золото" соревнований.
Левченко в шестой раз в карьере вышла в финал Бриллиантовой лиги. В активе прыжки три "серебра" — в 2017, 2018 и 2019 годах.
Соревнования начались с высоты в 1.80 метра, на которой стартовала только Левченко — преодолела ее с первой попытки. До высоты 1.91 м в секторе стартовали все спортсменки кроме Магучих, при этом все прыжки не допускали ошибок.
На высоте 1.94 м стартовала Ярослава Магучих, взятая с первой попытки. Первую отметку 1.94 м не преодолела Паттерсон. Элеанор стала единственной легкоатлеткой, которая ошиблась на высоте и завершила соревнование.
Высоту 1.97 м без ошибок прошли три прыгуна: Левченко, Магучих и Олислагерс. Лейк и Гонзель ошиблись по два раза, но спаслись и перешли на 2:00.
