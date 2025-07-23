Магучих раскрыла причину своих неудачных выступлений

Журналисты обратили внимание на то, что Ярослава Магучих впервые за три года финишировала вне подиума международных соревнований. Так, на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне заняла четвертое место с результатом 1.93 метра. Звезда украинского спорта объяснила, что происходит.

Магучих назвала причину своих неудач

Многие фанаты украинки обратили внимание на то, что действующая чемпионка Бриллиантовой лиги не выиграла третий этап серии.

Более того, она остановилась на отметке 1.91 метра на турнире Континентального тура в Льеже — это ее худший показатель за последние 3 года.

По словам самой Ярославы Магучих, ее восприятие провальных попыток изменилось.

Если раньше легкоатлетка после каждой попытки оставалась уверенной, то это чувство исчезло.

Да, [изменилось настроение], потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Потому есть такое впечатление. Ярослава Магучих Украинская легкоатлетка

Звезда украинского спорта уверена, что последние результаты зависели от психологического настроя.

Она намерена вернуться в форму перед мировым первенством в Токио.