Магучих раскрыла причину своих неудачных выступлений
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Спорт
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Магучих раскрыла причину своих неудачных выступлений

Магучих назвала причину своих неудач
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Источник:  Суспільне

Журналисты обратили внимание на то, что Ярослава Магучих впервые за три года финишировала вне подиума международных соревнований. Так, на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне заняла четвертое место с результатом 1.93 метра. Звезда украинского спорта объяснила, что происходит.

Главные тезисы

  • Магучих рассказала, как изменилось ее восприятие неудачных попыток.
  • Легкоатлетка четко дала понять, что провалы не смогут ее остановить.

Магучих назвала причину своих неудач

Многие фанаты украинки обратили внимание на то, что действующая чемпионка Бриллиантовой лиги не выиграла третий этап серии.

Более того, она остановилась на отметке 1.91 метра на турнире Континентального тура в Льеже — это ее худший показатель за последние 3 года.

По словам самой Ярославы Магучих, ее восприятие провальных попыток изменилось.

Если раньше легкоатлетка после каждой попытки оставалась уверенной, то это чувство исчезло.

Да, [изменилось настроение], потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Потому есть такое впечатление.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка

Звезда украинского спорта уверена, что последние результаты зависели от психологического настроя.

Она намерена вернуться в форму перед мировым первенством в Токио.

Думаю, это все у меня в уме. Мне нужно настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам на 2 метра… Ничего, все хорошо. Следующий старт в августе — готовимся там выступать, — подчеркнула Ярослава.

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