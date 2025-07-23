Магучіх розкрила причину своїх невдалих виступів

Журналісти звернули увагу на те, що Ярослава Магучіх вперше за три роки фінішувала поза подіумом міжнародних змагань. Так, на етапі Діамантової ліги у Лондоні посіла четверте місце з результатом 1.93 метра. Зірка українського спорту пояснила, що насправді відбувається.
Головні тези:
- Магучіх розповіла, як змінилося її сприйняття невдалих спроб.
- Легкоатлетка чітко дала зрозуміти, що провали не зможуть її зупинити.
Магучіх назвала причину своїх невдач
Багато фанатів українки звернули увагу на те, що чинна чемпіонка Діамантової ліги не виграла третій поспіль етап серії.
Ба більше, вона зупинилася на позначці 1.91 метра на турнірі Континентального туру в Льєжі — це її найменший показник за останні 3 роки.
За словами самої Ярослави Магучіх, її сприйняття провальних спроб змінилося.
Якщо раніше легкоатлетка після кожної спроби залишалася впевненою, нині це відчуття зникло.
Зірка українського спорту, що її останні результати залежали від психологічного налаштування.
Наразі вона має намір повернутися до форми перед світовою першістю в Токіо.
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