Магучіх стала чемпіонкою командного Євро-2025 з легкої атлетики

Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею в стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.

Магучіх знову перемогла на командному Євро-2025

У 2025 році переможниця Олімпіади-2024 захищала свій титул чемпіонки командного Євро з легкої атлетики, який здобула у 2024-му, коли Україна виступила у другому дивізіоні змагань.

Перші чотири планки в 1.75, 1.80, 1.84 та 1.88 м Магучіх пропустила й розпочала змагання з висоти в 1.91 м, яку взяла з першої спроби.

На планці в 1.91 м залишилося вісім легкоатлеток. Українка підкорила висоту в 1.94 м — знову з першої спроби, і гарантувала місце в топ-3 разом із полькою Марією Жодзік та німкенею Імне Оннен.

Магучіх лише з третьої спроби зуміла взяти планку в 1.97 м, як і Жодзік. Ярослава підкорила з першої спроби висоту в 2.00 м і достроково забезпечила собі перемогу — Жодзік не зуміла підкорити планку у двох спробах. Поширити

Українська легкоатлетка спробувала покращити свій результат на планці у 2.03 м й поставити рекорд сезону у світі, проте не змогла підкорити висоту за три спроби.

Командний Євро-2025. Стрибки у висоту (жінки)

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м Марія Жодзік (Польща) — 1.97 м Імке Оннен (Німеччина) — 1.94 м

Ярослава Магучіх здобула другу поспіль перемогу на командному Євро-2025 з легкої атлетики й захистила своє "золото" у стрибках у висоту.