Магучіх стала чемпіонкою командного Євро-2025 з легкої атлетики

Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею в стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла змагання на командному Євро-2025 з легкої атлетики, підкоривши висоту у 2.00 м.
- Українка захистила своє золото у стрибках у висоту.
- Магучіх вже підкорювала вершину у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 та на інших міжнародних змаганнях, продовжуючи радувати фанатів своїми успіхами.
Магучіх знову перемогла на командному Євро-2025
У 2025 році переможниця Олімпіади-2024 захищала свій титул чемпіонки командного Євро з легкої атлетики, який здобула у 2024-му, коли Україна виступила у другому дивізіоні змагань.
Перші чотири планки в 1.75, 1.80, 1.84 та 1.88 м Магучіх пропустила й розпочала змагання з висоти в 1.91 м, яку взяла з першої спроби.
На планці в 1.91 м залишилося вісім легкоатлеток. Українка підкорила висоту в 1.94 м — знову з першої спроби, і гарантувала місце в топ-3 разом із полькою Марією Жодзік та німкенею Імне Оннен.
Українська легкоатлетка спробувала покращити свій результат на планці у 2.03 м й поставити рекорд сезону у світі, проте не змогла підкорити висоту за три спроби.
Командний Євро-2025. Стрибки у висоту (жінки)
Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м
Марія Жодзік (Польща) — 1.97 м
Імке Оннен (Німеччина) — 1.94 м
Ярослава Магучіх здобула другу поспіль перемогу на командному Євро-2025 з легкої атлетики й захистила своє "золото" у стрибках у висоту.
Українка перемогла вперше за три міжнародні старти: до цього вона двічі поспіль вигравала "срібло" на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі.
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