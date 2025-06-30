Магучіх стала чемпіонкою командного Євро-2025 з легкої атлетики
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Магучіх стала чемпіонкою командного Євро-2025 з легкої атлетики

Магучіх
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею в стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла змагання на командному Євро-2025 з легкої атлетики, підкоривши висоту у 2.00 м.
  • Українка захистила своє золото у стрибках у висоту.
  • Магучіх вже підкорювала вершину у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 та на інших міжнародних змаганнях, продовжуючи радувати фанатів своїми успіхами.

Магучіх знову перемогла на командному Євро-2025

У 2025 році переможниця Олімпіади-2024 захищала свій титул чемпіонки командного Євро з легкої атлетики, який здобула у 2024-му, коли Україна виступила у другому дивізіоні змагань.

Перші чотири планки в 1.75, 1.80, 1.84 та 1.88 м Магучіх пропустила й розпочала змагання з висоти в 1.91 м, яку взяла з першої спроби.

На планці в 1.91 м залишилося вісім легкоатлеток. Українка підкорила висоту в 1.94 м — знову з першої спроби, і гарантувала місце в топ-3 разом із полькою Марією Жодзік та німкенею Імне Оннен.

Магучіх лише з третьої спроби зуміла взяти планку в 1.97 м, як і Жодзік. Ярослава підкорила з першої спроби висоту в 2.00 м і достроково забезпечила собі перемогу — Жодзік не зуміла підкорити планку у двох спробах.

Українська легкоатлетка спробувала покращити свій результат на планці у 2.03 м й поставити рекорд сезону у світі, проте не змогла підкорити висоту за три спроби.

Командний Євро-2025. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 м

  2. Марія Жодзік (Польща) — 1.97 м

  3. Імке Оннен (Німеччина) — 1.94 м

Ярослава Магучіх здобула другу поспіль перемогу на командному Євро-2025 з легкої атлетики й захистила своє "золото" у стрибках у висоту.

Українка перемогла вперше за три міжнародні старти: до цього вона двічі поспіль вигравала "срібло" на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі.

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