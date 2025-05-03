Магучіх вдруге у сезоні перемогла на етапі Діамантової ліги

У китайському Шанхаї відбулися другі в сезоні Діамантової ліги змагання у жіночому секторі стрибків у висоту. Участь у ньому взяли дві українки — стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх вдруге у сезоні виграла на етапі Діамантової ліги, демонструючи високий рівень спортивної майстерності.
- У змаганнях у Шанхаї українські стрибунки у висоту боролися з сильними суперницями з австралійською командою.
Магучіх здобула перемогу у Шанхаї: що відомо
Сезон Діамантової ліги розпочався етапом у китайському Сямені, де також проходили змагання у жіночому секторі стрибків у висоту. За його підсумками Ярослава Магучіх стала переможницею, тоді як Юлія Левченко показала найкращий особистий результат у сезоні, взявши планку 1.91 м.
У Шанхаї українські стрибунки боролися з тими самими суперницями, що і в Шанхаї. Зокрема з австралійками Елеанор Паттерсон та Ніколою Оліслагерс, які посіли друге та третє місця відповідно у Сямені.
До висоти 1.92 м підійшли сім легкоатлеток. Левченко була серед лідерок: всі попередні висоти взяла з першої спроби. Магучіх же натомість була єдиною, хто розпочинала виступи з планки 1.92 метра.
Як і у Сямені, наступну планку Левченко не змогла подолати. І вдруге поспіль посіла четверте місце. У лідерки натомість вийшли Магучіх та Оліслагерс, тоді як Паттерсон взяла висоту 1.95 м з другої спроби.
Перемогу на етапі у Шанхаї розіграли між собою Магучіх та Оліслагерс: спершу взяли висоту 1.98 м, піднявши планку на 2 м. Ярослава підкорила планку, тоді як Нікола не використала жодної з трьох спроб.
Це 21-ша перемога в кар'єрі Ярослави Магучіх на етапах Діамантової ліги. Вперше українка виграла змагання Діамантової ліги у травні 2019 року.
Також це десята поспіль перемога для Магучіх на етапах Діамантової ліги. Востаннє спортсменка не вигравала змагання у липні 2023 року в Монако — тоді посіла третє місце.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-