Магучіх вдруге у сезоні перемогла на етапі Діамантової ліги

У китайському Шанхаї відбулися другі в сезоні Діамантової ліги змагання у жіночому секторі стрибків у висоту. Участь у ньому взяли дві українки — стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх здобула перемогу у Шанхаї: що відомо

Сезон Діамантової ліги розпочався етапом у китайському Сямені, де також проходили змагання у жіночому секторі стрибків у висоту. За його підсумками Ярослава Магучіх стала переможницею, тоді як Юлія Левченко показала найкращий особистий результат у сезоні, взявши планку 1.91 м.

У Шанхаї українські стрибунки боролися з тими самими суперницями, що і в Шанхаї. Зокрема з австралійками Елеанор Паттерсон та Ніколою Оліслагерс, які посіли друге та третє місця відповідно у Сямені.

До висоти 1.92 м підійшли сім легкоатлеток. Левченко була серед лідерок: всі попередні висоти взяла з першої спроби. Магучіх же натомість була єдиною, хто розпочинала виступи з планки 1.92 метра.

Четвірка претенденток на медалі сформувалася саме завдяки висоті 1.92 м. ЇЇ взяли Магучіх та Левченко, а також австралійки Паттерсон та Оліслагерс. Поширити

Як і у Сямені, наступну планку Левченко не змогла подолати. І вдруге поспіль посіла четверте місце. У лідерки натомість вийшли Магучіх та Оліслагерс, тоді як Паттерсон взяла висоту 1.95 м з другої спроби.

Перемогу на етапі у Шанхаї розіграли між собою Магучіх та Оліслагерс: спершу взяли висоту 1.98 м, піднявши планку на 2 м. Ярослава підкорила планку, тоді як Нікола не використала жодної з трьох спроб.

Це 21-ша перемога в кар'єрі Ярослави Магучіх на етапах Діамантової ліги. Вперше українка виграла змагання Діамантової ліги у травні 2019 року.